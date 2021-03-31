Edan@MIRROR街頭活動群情洶湧　粉絲走出馬路險象環生

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-31 22:45

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）今日（31/3）現身旺角街頭派奶茶，吸引近二百名粉絲圍觀。不過，由於舞台靠近馬路，不少粉絲為見偶像一面不惜走出馬路險象環生。Edan亦非常擔心粉絲安全，接受《香港01》訪問時說：「冇Expect今日咁多人，始終係平日中午時間，見到咁多人都有少少嚇親。擔心Fans安全，有啲時候都幾危險，因為太近馬路。好彩大會都有安排，冇發生意外。」

人氣男團MIRROR成員呂爵安現身旺角街頭派奶茶。

今日不單只Edan有公開活動，隊友姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）以及陳卓賢（Ian）均有宣傳活動，Edan坦言今年更多人接受以及認同MIRROR：「呢排各自多咗好多唔同工作，呢年MIRROR運勢開始好，更加多人認同我哋。一直以嚟MIRROR問題係我哋有班Fans，但出面認受性唔高，而家開始更多人接納我哋，係好振奮，一定要更努力做好表演。」

吸引近二百名粉絲圍觀。（陳順禎攝）

MIRROR演唱會宣布再加場，由原本的三場變成六場，Edan表示非常開心不過亦擔心體力負荷問題：「當初得50%入座同三場，準備咗嘅表演好似唔多人睇到，有啲嘥。而家75%就大家都開心啲，體力上頂唔頂得順就預計唔到，未試過連做六日，估計好辛苦，辛苦得嚟係值得。」至於準備了什麼殺手鐧，他說一定會彈琴：「一定會彈琴，又稱唔上殺手鐧，Fans想睇嘅表演都做到畀大家睇，都會有啲Expect唔到，大家期待下。」

第一首派台歌《E先生 連環不幸事件》MV推出兩個月，觀看次數已經突破二百萬，Edan坦言喜出望外不過亦為他帶來壓力：「係一件好開心嘅事，好多謝大家咁支持。呢首歌幫咗我好多亦都係強心針，證明我鍾意嘅音樂大家都鍾意。壓力嚟自出第二首歌，會唔會大家突然唔鍾意。有好成績時候，自己好似未去到咁叻，負唔負擔得起呢個名銜，呢方面有啲壓力。（下一首Solo幾時出？）籌備緊，未咁快，應該係《大叔的愛》之後。有得出下一首都係因為呢個View數，決定以後出都話『最後一首』。」

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