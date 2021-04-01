金秀賢新片酬收344萬一集　被質疑《來自星星的你》後零代表作？

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-04-01 13:45

讀者一向非常關心韓星的片酬，有指一直排在片酬身價榜第一位金秀賢，最近片酬再上升，甚至已比Emma Stone片酬還要高。不過就有網民質疑金秀賢近年都沒有大紅作品，收比奧斯卡影后更高的片酬過於誇張。

有指金秀賢退伍後拍攝《雖然是精神病但沒關係》當時，他的片酬已高達2億韓元（約138萬港元）一集，登上片酬榜第一位。可是近日傳出金秀賢接拍新劇《那天晚上》，最新片酬已高達5億韓元（約344萬港元）一集，進一步拉遠與宋仲基、李鍾碩和玄彬等男神的距離。

有指金秀賢片酬已由2億韓元一集，上升至5億韓元一集。（moneytoday）

Emma Stone出演《Maniac》時，每集片酬只收35萬美元。（劇照）

有網民翻出獲頒過奧斯卡影后的美國演員Emma Stone片酬後發現，她於2018年出演《Maniac》時，每集片酬只收35萬美元（約272萬港元），質疑金秀賢甚至算不上青龍電影節及百想藝術大賞等常客，對上一部大紅作更已是5年前的《製作人》，甚至是2013年的《來自星星的你》。另外亦有網民抱怨，於韓國演員片酬佔了製作費的90%，難怪要有中資廣告贊助，表示如果演員酬勞能調整一下的話，製作質素或可能提高。

網友質疑金秀賢《來自星星的你》後沒有代表作，5億一集收費過高。（劇照）

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