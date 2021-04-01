周嘉洛掟雞蛋劉丹中招咳到面紅　有人做古裝劇男一恃寵生驕？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-01 16:16

周嘉洛、劉丹和單立文等《愛．回家之開心速遞》演員今日（1/4）在將軍澳電視廣播城出席復活節宣傳活動，並分成「熊家」和「龍家」兩隊大玩拋復活蛋遊戲。在劇中常常整蠱做怪的周嘉洛竟然一手拿着雞蛋大力掟在丹爺的心口上，令丹爺一臉脹紅不斷狂咳要退場休息，呂慧儀、單立文等熊家上下馬上指責周嘉洛「有冇搞錯」、「攞呢啲嚟玩」，令在旁的林淑敏和羅樂林等人一臉尷尬，不知如何收科。

周嘉洛大膽將雞蛋大力掟在丹爺的心口上，令丹爺一臉脹紅不斷狂咳要退場休息。（葉志明攝）

雖然活動繼續，但不少人輪流去後台探望丹爺的「傷勢」，更在氣氛冰冷至極點時影大合照，工作人員在後方推出一座大型復活蛋出來，本來受傷的丹爺突然「破蛋而出」，而且已經換好另一套衣服相安無事，原來這只是熊家上下悉心安排的愚人節大龍鳳，將在場的所有人騙倒。

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周嘉洛之所以要身負重任惡搞劉丹，皆因早前有傳他要頂替王祖藍主演新劇而要離開《開心速遞》劇組：「我有正式收至公司嘅通知，但未係好清楚幾時走、或者會唔會疊住拍，因為都未同監製傾，未知道劇本同角色係點，但知道方向係古裝喜劇，對手以我所知係JW（王灦兒）、朱敏瀚同陳瀅。」

周嘉洛表示未知為何自己會被欽點頂替王祖藍，但會盡力做好。（葉志明攝）

出道以來都是演處境劇為主，再加上他憑《開心速遞》角色奪「最佳男配角」殊榮，周嘉洛坦言首度跳出框框演正劇令他倍感壓力：「節奏上Sitcom快好多，有時候喺正劇未必會用到100%，但我希望我喺丹爺（劉丹）、阿滕（滕麗名）、成班《愛．回家》前輩身上所學到嘅嘢可以幫到我喺正劇嘅表現，都係學習心態為主啦！」

周嘉洛表示自己由細到大已經相當欣賞周星馳這位一代笑匠，自己也不經意會模仿了他的語氣和節奏，現正努力嘗試改善被指有周星馳影子的毛病。（葉志明攝）

提到被指是「TVB喜劇一哥」接班人，嘉洛說：「唔敢當唔敢當，真係從來冇諗過，因為我覺得做到搞笑嘅人好多，而且好多時劇本都已經好搞笑，好多嘢其實唔使我哋刻意去做件事已經好笑，所以我都唔會限制自己係行喜劇路線，想作為演員可以多元化少少。」