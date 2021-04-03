Netflix深海陰謀│拖網一日殺魚多過油污 導演呼籲：立即停止食魚

撰文： 林通賢 最後更新日期： 2021-04-03 22:00

導演Ali Ttabrizi為追查海洋生態問題，其中一頂是魚翅，更來到香港採訪，發現香港係全球最大魚翅消售地方。

Netflix深海陰謀Seaspiracy絶對是今年必睇的紀錄片，如果你以為自備飲管棄用膠飲管或棉花棒,已經為保護海龜出了一分力，那紀錄片導演Ali Ttabrizi告訴你,你做的事只是杯水車薪，如果你真的想拯救海龜及整個海洋,由今天起不再食海鮮, 污染當然有害，但最令海洋生物走向滅亡的是捕魚業，而令捕魚業興旺的幫凶就是我們的嘴巴。

導演潛入不少漁場偷拍了不少鯊魚、海豚被濫殺的情況，非常珍貴。

一切從執沙灘垃圾開始….

導演Ali Ttabrizi一直喜歡海洋，喜歡到想為她做一點事，他先從清潔沙灘開始,每次一袋袋的垃圾,好像沒完沒了，令他想再做多一點，直到他從電視看到一則關於日本決定再捕鯨的新聞，然後發現日本太地町Taiji這個地方，每年都有捕殺鯨魚、海豚，相信大家對這個名為海豚灣的情況，但Ali Ttabri發現當地人以海豚吃了不少魚類，令漁民魚獲減少，所以向它們獵殺，紀錄片揭發他們其實只是用海豚作替死鬼，用來掩蓋自己的劣行，直正令漁獲減少的元凶是過度捕獲，導演追查下去，發現元凶是日本最大企業之一三菱公司。

最大型商業捕魚拖網，大到可以將13架747客機包起，被拖網經過的海牀寸草不生，不單止令該區魚類滅絶，更掃平珊瑚。《Netflix 深海陰謀 Seaspiracy》截圖

大型拖網可將13架747客機收納

Netflix深海陰謀這套紀錄片，令觀眾有看偵探片的感覺，跟導演Ali Ttabrizi一齊查出污染整個海洋的真凶，紀錄片潛入漁場，當中被日本警方監控，又被漁販「招呼」，其實很刺激，而過程中他發現海洋生物受到嚴重威脅，元凶是過度捕獲，而最大幫凶就是大型拖網，最大型拖網，可以一次過將13架747客機收納，不單止魚類，是整個海洋生物鏈都可以紀錄片指出全球每年捕獲27萬億條魚，亦即是每一分鐘殺五百萬條魚，如果繼續下去，大約在2048年海洋將會沒有魚類。

環保團體不發聲原因

濫捕、拖網當然係海洋最大敵人，但更恐怖的是這個事實，世上沒有一個團體發聲，反而大力推廣棉花捧、膠飲管對海洋的災害，當然導演沒有否定這個論說，只是他提出這膠吸管只佔海洋垃圾0.03%，為何更大、更明顯的元凶濫捕魚類，拖網沒有一個團體夠膽提出?導演亦有走訪這些組織的代表，他們迴避問題，甚至要求導演終止訪問，導演後來發現這些團體跟不少漁業公司合作，原來都是因為一個錢字，片中訪問了海洋學家Callum Michael Roberts ，他以2010年墨西哥灣漏油事件作例子，這是史上最大型的油污泄漏事件，但污染3個月所殺的魚量,竟然不及捕魚一日的數量，就知道商業捕魚的災害有多大。

紀錄片除了講商業拖網的惡行，亦揭發了「血蝦」的情況，指泰國51000艘漁船入面有不少海上奴隸，被困在船上，求生不得、求死不能，有些船員抵受不住最後跳海自殺，圖中是有團體航拍漁船情況時，偶然拍得一名船員求救的片段。

不吃海鮮才救到海洋

大約90分鐘的紀錄片，提出了不少海洋受到的危機，隨了以上兩頂外，還揭示了漁業海洋介的黑暗面，當中血蝦最令人震驚、泰國有不少漁民原來長期守到剝削，成為海上奴隸，每天長時間工作，還被警衞虐打，捱不住的會跳海自殺，不聽話的會被掉落海浸死，還有監察海洋的人員被暗殺，海盜問題，圈養業的污染，但這些惡行的源頭都是人類食魚數目有增無減，看完這套紀錄片，相信會令觀眾有一個反應，就是不再吃任何海鮮，當然要實行又談何容易呢?