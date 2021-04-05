MIRROR梅窩拍節目遭粉絲跟蹤　花姐飽受批評IG發文親自解畫

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-04-05 01:34

ViuTV人氣男子組合MIRROR上周四（1日）在梅窩為新一季《MIRROR GO》拍攝外景時，因大量粉絲湧入而被迫取消拍攝環節，事件更導致姜濤須出面訓斥粉絲行為過分，一時惹起熱話。

MIRROR人氣強勁。

MIRROR經理人黃慧君（花姐）亦因此飽受未盡力保護好藝人的批評，昨日（4日）她在Instagram發文，親自解釋梅窩事件來龍去脈。

花姐。（資料圖片）

她透露製作組一直保密拍攝地點，惟第一日已有粉絲得知地點，並在同一營地訂了房間，第二日更有60位粉絲貼身跟住MIRROR拍攝，「製作組勸喻fans離開，到傍晚MIRROR同祖堯去到一間酒吧，fans聚集在門外，因為太多人，於是旁邊嘅店舖顧客同行人投訴，製作組無奈要將兩個拍攝item cancel。」

花姐為梅窩事件解畫。（IG@ahfa0908）

有人質疑是製作組為節目效果，刻意營造事端，更批評製作組未經同意私自拍下粉絲外貌。花姐對此則表示，是MIRROR 12人提出親自勸籲粉絲，「我當時認為fans應該會聽MIRROR說話，所以批准佢哋咁樣做。」製作組亦答應不會將粉絲剪出街，「唔希望有人唔了解事件而針對『幫緊MIRROR嘅人』」最後花姐亦向製作團隊道歉。

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