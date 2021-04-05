肖戰受私生飯影響被圍堵酒店門口　發文怒斥：不要半夜敲我的門

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-05 13:50

MIRROR成員近日正忙着拍攝新一季的《MIRROR GO》綜藝，早前引來一堆私生飯令拍攝無法順利進行，姜濤首當其衝去面對，據悉更一度訓斥粉絲。（網絡圖片）

不少藝人都因為私生飯的問題導致私人生活大受影響，像早前姜濤因私生飯對他造成的困擾選擇發長文和一眾粉絲說，表示在生活上對家人造成一定的困擾：「有一些粉絲甚至會上樓敲我家的門...當時真的造成我家裡人極大的困擾和擔憂，以上說的種種也是希望你們真的理解並原諒我今天所做的一切。」

肖戰係酒店門口被私生飯圍堵。（微博）

近日便輪到內地藝人肖戰因的私生飯的問題令他心情大為不爽，在昨日（4日）他回酒店時候受到一班私生飯在酒店圍堵，影片中肖戰雙手插袋，戴上口罩及配上眼黑鏡，完全沒有停留，然後步入酒店，看出他出心情也不太好，早在2016年時候肖戰已在微博說過希望只好在官方場合見粉絲們，不想在私生活也受到影響。而在今晨（5日）肖戰便在微博發長文寫道：「16年就說過，希望只在官方公開場合更好的相見。請你們不要再跟組，不要跟車跟機。在公路上追車或者故意慢速壓我們的車，都非常的危險！不要半夜敲我的門、趴我門上偷聽，更不要圍堵在酒店了。昨天甚至出現了有人故意多次輸錯密碼導致酒店樓層區域的密碼鎖打不開，無法回房間休息的情況，這非常影響我在劇組的工作。希望大家回歸自己的生活，做好自己。」

肖戰嬲到微博出新帖。（微博）

事件也上了微博熱搜，不少網友都責罵私生飯的行為，「私生不是粉，請理性追星」、「不要打擾到他的工作，侵犯他的私人空間」、「可以報警嗎？」、「強烈抵制私生飯」

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