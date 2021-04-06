流行經典50年｜劉佩玥處女跳唱《信者得愛》　手腳不協調長腿搭夠

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-06 14:59

《流行經典50年》壓軸錄影。（梁碧玲攝）

《流行經典50年》由2017年首播，到4月4日終於迎來最後一集。劉佩玥3年多以來多次受邀，好在趕到尾班車把握最後機會，同劇集《降魔的》中嘅好姐妹譚嘉儀，組成期間限定女團又唱又跳﹗

劉佩玥同譚嘉儀因為劇集《降魔的》已成為好姐妹。（IG：@arryuu）

劉佩玥2013年參選港姐入行，一直以拍劇主持為主，甚少聽到佢唱歌，更加極少見到佢嘅舞姿。呢日佢同譚嘉儀組成「降魔的姊妹花」表演《信者得愛》，雖然阿Moon自嘲「手腳不協調」，但睇返播出佢地又唱又跳相當賣力，二人一個騷長腿一個騷纖腰，一高一矮跳起舞上嚟意外咁夾。

劉佩玥同譚嘉儀身高差成為焦點。（IG：@kayeepo）

Moon喺IG貼出合照感謝好姐妹邀請，獻出幕前唱跳處女作：「其實每一次跳舞對我來說真的很有挑戰性，每一次都會經歷同一個過程，第一堂由手足無措到返屋企用幾個小時將錄左嘅video變龜速，然後每一個step逐一擊破，第二堂先可以將所謂嘅動作同音樂合而為一再不停練熟。對！既然知道自己這方面天資不聰慧，必比其他人花更多時間和心機準備。坦白說呢嘻嘻，我不能說這一次跳唱有多好，真的不夠好，但我每次都盡力做好自己，對得住拍檔對得住舞台對得住自己，這次選的歌是我和嘉儀都很喜歡的，所以無論唱或跳舞時都好投入，好想表達一種力量，神給我們的力量，希望大家都會喜歡！」

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不過網友另一焦點，就係跳舞前傾計環節，阿Moon戴住透明口罩時，靚樣慘被糟蹋，就同陳瀅早前出席活動時一樣，臉頰蘋果肌被擠壓非常突兀。

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