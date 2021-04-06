ViuTV五周年︱杜琪峯公然𢯎撈　大導演唔識MIRROR：比我想像中好

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-06 17:50

ViuTV自2016年4月6日起啟播，近年製作不少口碑不俗的自家製劇集及實況娛樂節目（綜藝），吸納不少年輕觀眾，更簽入MIRROR、ERROR等潛力藝人，聲勢日漸壯大，周二（6日）舉行《ViuTV 5周年：繼續向前》實行大曬冷，全台藝人傾巢而出，ViuTV董事兼總經理魯庭暉先生率先發言：「希望畀多啲選擇香港觀眾，因為你哋作出選擇，我哋先可以帶來選擇。」他又引述得著名電影導演杜琪峯在ViuTV開台時的寄語：「做節目最緊要有質素、有細節，如果當撈飯就死得，創作人一定要付出最大努力。」

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杜琪峯指彷如去了一趟時光隧道，回到1974年自己讀訓練班的時候：「過去5年ViuTV喺電視界闖到出嚟，年青一代好有機會，當然最後壓軸嘅叫Mila（指MIRROR），我都唔知咩叫Mila，比我想像中好，我好少去演唱會，但又覺得（佢哋）幾OK！」

杜Sir又不忘談回電影本業：「年輕一代導師出現咗好多新血，我相信日後會有更多好電影，ViuTV有咁多生力軍，我覺得香港娛樂事業、創意工業好有前途，我梗係唔執輸，就即刻搵魯暉，佢話有位可以一齊合作搞啲嘢，我梗係好高興，如果有得搞即係我有得撈，多謝魯生。」杜Sir一番發言獲全場掌聲，雖未發表更多合作細節，但依然值得觀眾期待。

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