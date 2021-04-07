大股東黎瑞剛受訪狠批TVB全面老化　直斥山頭文化嚴重阻礙發展

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-07 15:04

TVB近年發展未如理想，電視廣播（511）股價由2017年高位累跌七成。（資料圖片）

TVB近年發展未如理想，電視廣播（511）股價由2017年高位累跌七成，早前公布全年業績的TVB，全年虧損二億八千萬元，並且是連續三年虧損。一向低調嘅TVB幕後大股東黎瑞剛，罕有接受傳媒專訪，公開批評TVB迷失咗十年，連續講三次不滿意，直指公司嚴重老化。

黎瑞剛有「中國梅鐸」之稱，去年底聯同中信資本斥4億美元，入股曼城母公司城市足球集團13%股權。（網上圖片）

被封「中國梅鐸」，於內地經營大量文娛業務嘅黎瑞剛，2017年被揭為TVB最大股東。佢喺訪問中直指TVB全面老化，由團隊節目形象以至運行機制都老化，而且內部山頭林立阻礙公司創新發展。又指早前引入曾志偉王祖藍加入管理層，主要為改進本地節目並開拓內地市場。黎瑞剛指TVB已「沉到水底」，已經到危急存亡之際必須進行改革，如果失敗「就沒了」。

副總經理曾志偉以及首席創意官王祖藍均有現身「超級綜藝 隆重登場」記者會。（梁碧玲攝）

黎瑞剛又批評TVB近年發展BIG BIG SHOP等電商業務，有唔少朋友向佢投訴用後感覺唔太好，佢認為電商業務唔應該由媒體管理層兼任，應由專業團隊管理。黎瑞剛雖然對TVB多番批評，唯獨大讚新聞部立場公正，佢仲認為網民發起針對TVB廣告商行動屬違法，希望當局採取措施阻止。

余詠珊乃BIG BIG SHOP推手。（陳順禎攝）

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