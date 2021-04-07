MIRROR最低調成員Frankie係隱世高人？　「平時我費事插嘴啫」

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-07 19:07

男子組合MIRROR昨日（7/4）在九龍灣出席《ViuTV 5周年：繼續向前》台慶活動，十二子更齊集舞台跳唱新歌《WARRIOR》，非常震撼。Anson Lo（盧瀚霆）接受《香港01》訪問時坦言緊張，前一晚綵排更有不少甩漏，好在最後順利完成：「好想成件事好好睇睇，因為今次係演唱會前最後一次齊人表演。」Frankie（陳瑞輝）則說大讚隊友有默契：「拍《調教你MIRROR》入Camp生活咗四日，而家連個意境都高咗。」提到Frankie平時拍節目、做訪問都較少發表意見，問他日後會否講更多嘢，他說：「我會講多啲嘢！其實我平時私底下都成日自己講嘢，自己同佢哋講嘢，訪問一個個輪住講，我費事插嘴啫。」

Frankie好難得在訪問中表達意見。（梁碧玲攝）

Tiger（邱傲然）亦有助攻力Sell隊友Frankie：「喺呢個Camp裏面，我哋發現瑞輝係一個好有大智慧、大智若愚嘅人，以為佢烚下烚下，但係一講嘢就令人學到嘢，金句好精準，所以唔好逼佢講嘢。」到底Frankie是否想好像其他兄弟可以挑戰拍劇、出Solo歌等各樣表演？他坦言：「其實之前《囝囝女女730》嗰邊，我都挑戰咗做MC，因為有兄弟傍住，所以係Good嘅，亦都訓練咗好多默契同技巧，嚟緊仍然係好想拍下劇，如果係出Solo，我暫時係想做好MIRROR先，當有機會多出嚟或者多餘資源，（眾隊友：係再多機會呀）我嘅睇法係MIRROR係第一位，所以多餘嘅資源，係講緊谷到MIRROR之餘有少少嘢多出嚟，就可以畀我，多謝、多謝！」

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