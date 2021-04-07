倪嘉雯殺入《Think Big天地》做主持：最大挑戰係唔知小朋友答咩

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-07 21:35

倪嘉雯加入TVB剛好一年，就已經可以主持《Think Big天地》，難怪訪問時多次表示「好開心」。（影片截圖）

倪嘉雯（Carmen）去年4月正式加入無綫後，先後以不同嘅身份客串《開心速遞》正當唔少fans以為倪嘉雯繼續做路人甲之餘，原來佢已經正式入組兒童節目《Think Big天地》，成為主持人之一，並在上星期兒童節播出一集，與高海寧、蔡思貝等人同時亮相。

《THINK BIG 天地》近年被網民喻為「女神訓練營」，倪嘉雯上位有望。（影片截圖）

比起過往唔少加入無綫後，做足幾年路人甲嘅藝人，倪嘉雯可算是上位神速 ，她接受《香港01》訪問時表示由於從未接觸過綜藝節目，所以一開始收到通知時，既緊張又開心：「而家多咗新範疇比我去嘗試，係一件好好好嘅事，同埋聽好多人講都話《THINK BIG》係訓練營，對新人嚟講，無論係口才或望鏡頭都會有好大幫助。」倪嘉雯表示之前曾報讀主持的課程，學習說話技巧，可以極速大派用場，都算係開心事。「同埋之前都睇咗好多兒童節目，覺得最大挑戰係估唔到小朋友會答咩，佢哋好天馬行空，所以自己都希望可以喺啲前輩身上學到對答技巧，同腦筋轉得快啲。」

倪嘉雯感謝《開心速遞》的監製，特地為她這個客串的角色而設計造型。（影片截圖）

倪嘉雯之前不時客串《開心速遞》，如今又做埋主持，她認為自己仲係新人，只要有工作搵上門，都一定唔會推。「你問我鍾意主持定拍劇多啲，我覺得兩者可以並存，因為一個係代入角色去經歷佢嘅生活，一個係考轉數、應對能力，比較做自己。」倪嘉雯又笑言。如果有機會的話，想挑戰做LIVE SHOW以及旅遊節目主持人，前者是因為朋友常笑她的言行十分有趣，而後者則是因為常常看到旅遊節目主持人，發掘隱世景點、美食，感覺十分過癮。

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