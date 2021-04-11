譚旻萱演《E先生》MV靚爆彈起　認中學冇同學追：佢哋介意我太高

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-04-11 14:00

譚旻萱（Mandy）是MIRROR人氣成員呂爵安（Edan）首支單飛作品《E先生 連環不幸事件》的MV女主角，有種鄰座同學惹人憐愛的感覺，亦是新一代的「寶礦力女神」，活力十足青春靈動，而眼大大鼻高高的她，憑着接近完美無瑕的形象，在IG儲落一堆又一堆粉絲。的確，IG靚相總經精挑細琢，凡人亦可以改頭換面變成天仙，但今年20歲的Mandy卻是貨真價實的靚，理想與現實沒有距離，說她是為入娛樂圈做幕前為生也絕不過份。| 撰文：陳栢宇 攝影：梁碧玲

點擊下圖回顧《E先生 連環不幸事件》MV精選畫面：

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變瘦後試衫照鏡：發現自己冇想像中咁差！

可是，Mandy由始到終都未有想過自己終有一日會入行：「其實我細細個係一個圓咕碌嘅小朋友。（幾時意識到自己係一個靚女？）中三嗰時因為打籃球開始變瘦，之前媽媽都成日話我瘦咗先買靚衫畀我，終於有呢個機會嗰陣時，就試下唔同嘅品牌，喺Fitting Room照鏡先發現自己冇想像中咁差，可以好似其他女仔咁打扮一下。」

Mandy坦言入行後曾經一度復胖：「其實都係衰為食，真係咩都食，最鍾意食甜嘢，而家都係，好彩唔係肥喺塊面度。」（梁碧玲攝）

變靚咗一定多人追？Mandy坦言在學期間，從來沒有男同學追求，不是覺得她打籃球太粗魯，就是認為177cm的她身形太高䠷：「我問過身邊好多朋友，你哋介唔介意女朋友高過自己，好多都話介意，好怕班兄弟同自己講，『嘩，你女朋友高過自己咁多』。（你自己介唔介意？）其實我唔介意，我都有問過啲女仔朋友，好搞笑，佢哋都係唔介意。對於我哋嚟講，身高、樣貌都不是事情，最重要都係感覺，就算你幾靚仔，冇Feel就係冇Feel。」

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太平山街易「捕獲」

雖然樣子平平、身高不突出也可以入圍Mandy的「男友候選名單」，但不代表追Mandy是一件容易的事，到底怎樣才可以追掂女神？或者養貓養狗是一個速成方法，她說：「其實齋講Feel、Chemistry係好玄，其實有樣嘢會比較具體，我覺得鍾意小動物嘅男仔會比較好，因為如果你對小動物好，我至少可以肯定你內心一部份一定係好，呢樣嘢係可以畀我可以具體咁了解到你呢個人。」

當然，好多粉絲未必想親身試試追女神的滋味，畢竟被落閘還是會受傷害，在遠處偷偷看偷偷望，已經夠開心一個星期。去邊度會較易捕獲她？Mandy透露上環太平山街是她「打躉」首選：「因為呢度好放鬆，大家都係慢生活，唔係買完嘢就即刻要走，都係想留喺度脫離一個好繃緊嘅狀態，大家都係處於呢個氣氛，睇下書、放下狗，個感覺好好。（呢個亦都係你嘅理想生活？）我呢個歲數，又唔想日日都係咁，會悶，係有啲矛盾，又想衝又想Chill，可能個個香港人都係咁。」

Mandy笑指最喜歡自己的眉毛和眼睛：「一講嘢就會郁，一郁就好搞笑。」（梁碧玲攝）

20歲這個年紀，按照正常步伐，應該正就讀大學二、三年級，但Mandy卻沒有選擇尋常路線，反而揀了一條需要更多勇氣才能走下去的路線，她坦言一來是自己未算嚮往大學校園生活，二來是讀書絕非唯一出路，回想起當初說服父母時的情景時，她說：「我同佢哋講，呢啲機會得一次㗎咋，好多廣告一次㗎咋，我嘅人生未必有第二次有呢樣嘢，書可以之後讀，再搵機會Pick up番，讀書係為張沙紙定係知識，獲得知識可以有其他唔同嘅渠道，與其唔湯唔水，不如全副心機放落呢個圈度。」趁自己還有條件可以去任性，探索自己的可能性。

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多謝Locker帶自己入戲

Mandy坦言未有想過自己可以衝到幾遠，「但有種感覺係，喺呢個行業裏面，你係停唔到，你一路行一路行，永遠有樣嘢不斷Push自己做得更好。」而她現時最大興趣是演戲：「之前一直都有上演技班，但而家因為疫情中斷咗，拍《E先生》MV嗰時，Locker幫咗我好多，佢用咗好多自己嘅手法幫我哋入戲，等我哋更加進入個角色，佢叫我哋多啲望住大家嘅眼睛，因為眼睛係表達嘢嘅地方，可以感受到對方諗緊咩，之後我就愈拍愈Smooth，同時亦進一步令我對演戲有興趣。」看來，好快便會見到Mandy在劇集、電視裏面演出。