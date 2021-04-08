程瑤結婚21周年攜子義賣　將與英國超級球星合作搞活動

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-04-08 13:00

慈善團體「仁美清叙」近日趁復活節及清明節長假期，到尖沙咀參加慈善市集義賣，主席程瑤與副主席黃景珍、陳綺明、張瑄洺、黃素歡、高文君、李芷菱等抽空去「擺檔」。程瑤起初擔心因疫情影響「搞唔成」，不過最後順利為大會籌得可觀善，她表示︰「當初都擔心疫情問題會唔會搞唔成，好彩近排疫情已穩定，而復活節大家無法外遊所以市場遊人很多，加上天公做美天氣又好好，終於順利完成籌得可觀善款。」

「仁美清叙」主席程瑤率成員到尖沙咀參加慈善市集義賣。

其中高文君及李芷菱更成為攤位「生招牌」，吸引不少人前來買「福袋」及集郵，對於有兩位「超級sales」，程瑤笑說︰「我特別安排仁美成員分段時間到場做義工，吸引了很多人聚集在我們攤位集郵，最搞笑有好多粉絲一連兩日由早到晚都到場等影相，見到這情景，我老公就同佢哋講影相都要捐款，而粉絲們真係好乖，紛紛捐款以求得到合照機會。」

好多粉絲撐場。

適逢日前是程瑤與老公朱仲賢結婚21周年紀念，程瑤未有特別慶祝，反而帶埋兩名兒子，一家四口到善市集做善事，她說︰「最近疫情逐漸穩定下來，但社會上仍然好多人失去工作，好多願望都唔能夠達成，所以我同老公朱仲賢都覺得在今年結婚21周年，應該要做點有意義的事令社會上更多人受惠，所以我們帶埋兩個仔去做義工。」

一家四口做善事。

此外，程瑤透露今年會繼續參與各種慈善活動，其中將會與外國球星合作舉行新的慈善計劃，她說︰「我們最近有一個新慈善計劃，將會和一位英國超級球星合作，究竟這位球星是誰要先賣個關子，但可以透露他先後效力過英格蘭國家隊及曼聯等頂級球隊，非常期待和他攜手做善事，令更多人受惠。」