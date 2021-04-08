王牌對王牌6 | Angelababy自曝被劉嘉玲刪微信好友　對方五字回應

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-08 15:52

Angelababy（楊穎）事業一直風生水起，儘管演技同樣貌時常受到爭議，但依然人氣高企，頻頻亮相各類時尚活動以及綜藝節目等，而近日Baby在綜藝節目《王牌對王牌》第6季中的一番說話又成功掀起話題。

有Baby的地方就有話題。（微博@楊穎工作室）

事緣節目中問及「被圈內好友拉黑（黑名單）了會怎麼辦」，Baby坦言自己真的遇到過這樣的情況，春節的時候在三亞見到劉嘉玲，當時兩人相聊甚歡，分開後她還發微信祝福對方「新年快樂」，結果顯示「對方已不是你的好友。」Baby表示自己有些疑惑，不知道自己是不是說錯話。

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事後，Baby的朋友見到劉嘉玲，問其箇中原因，結果劉嘉玲笑言「我換微信了」，Baby才發現原來虛驚一場，而沈騰聽到後也馬上緩和氣氛，指這樣很正常，Baby也連聲附和。

對此，網友也各執己見，有人認為這樣的情況純屬正常：「楊穎都能拿出來說的，我覺得是真換了吧」、「不常聯繫的人刪了也無所謂吧」、「不这么说还能咋说？我把你删了？人家只不過找個藉口罷了」，也有人覺得Baby故意在節目中說出來，踢爆劉嘉玲「雙面人」，反指她有機心：「Angelababy把這在節目上說出來是幹啥呀」、「Baby的情商幹不出開玩笑這事兒，就是諷刺」、「不禁感慨大寶貝已經混到可以拿劉這級別前輩放話了嗎」等。