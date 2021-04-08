無限斜棟有限公司︱陳卓賢向盧慧敏獻出螢幕初吻：花姐放心冇監場

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-04-08 17:30

ViuTV原創劇《無限斜棟有限公司》逢星期一至五晚上9時30分播出。劇集講述三位「斜棟青年」（Slasher）陳家晞（盧慧敏 飾）、張諾恆（陳卓賢@MIRROR 飾）和李展翹（黃定謙 飾）合力經營「無限斜棟有限公司」，旨在解決不同客人的奇怪要求和煩憂。

陳卓賢向盧慧敏獻出螢幕初吻。

下個星期的劇情提及陳家晞被李展翹沉穩和踏實的氣質吸引，而另一邊廂，張諾恆則對陳家晞暗生情愫，更因按捺不住自己的心意而衝動親吻對方，整個過程亦被李展翹意外目睹。首次獻出螢幕初吻的陳卓賢（Ian@MIRROR）笑言花姐對自己十分放心，並沒有親自到場監場。

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下星期分集大綱：

第6集（4月12日 星期一）

「無限斜楝」三人組迎接第一個委託：趙太太（陳桂芬 飾）上門要求找回女兒趙小燕（沈殷怡 飾）。本來，眾人以為這是普通尋人委託，但是趙太太卻說其實女兒就在家中，只不過她認為那個並不是她的真正女兒？

第7集（4月13日 星期二）

「無限斜棟」為協助趙太太尋回女兒，決定策劃一場黑夜逃亡大龍鳳！沒想到三人第一宗正式委託便要經歷破門殺人等生關死劫。陳家晞（盧慧敏 飾）更沒想到，一直努力在替別人修補親情，自己卻忽略了身邊的至親！

第8集（4月14日 星期三）

陳家晞心裡一直只有遙遠的母親林詠梅（葉童 飾），而忽略了身邊帶大她的表姨孫曼霞（區嘉雯 飾）。陳家晞失去了表姨後，令斜棟三人成為了孤兒三人組。家人全數移民英國的李展翹（黃定謙 飾）；父親張國永（袁富華 飾）北上生活的張諾恆（陳卓賢@MIRROR 飾）；從小被父母遺棄予表姨的家晞，三人命運從此連在一起。

第9集（4月15日 星期四）

經歷傷痛的陳家晞，得到了展翹與諾恆的陪伴，三人關係更進一步。這三角關係日趨激烈之時，諾恆竟搶先一步，與家晞發展成同居關係。傷痛落寞的家晞，糊里糊塗的就被諾恆拉著搬到去「無限斜棟有限公司」。

第10集（4月16日 星期五）

沒有智能電話的現代少女莫梓蕊（蘇麗珊 飾） 委託「無限斜棟」偽造社交網絡痕跡，以達到文學雜誌編輯的入職條件。斜棟三人需要把文靜內向的莫梓蕊打造成活潑外向、識飲識食兼運動能手，實在顯得勉強。這次偽造身份更觸碰了家晞不為人知的一面！