歐陽震華自爆已打科興疫苗　認為最符合東方人體質：咁已經夠啦

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-08 20:45

歐陽震華（Bobby）今天（8日）出席《伙記辦大事》的宣傳活動，Bobby一直都被形容為是TVB的收視福星，但近年來TVB的收視未如理想，Bobby認為是網民太多選擇：「因為有韓劇，國內劇等依家都好好睇，唔單單古裝，連時裝都拍得好睇。人一日得24小時，唔係覺得網友唔睇TVB，而係網民多咗好多嘢睇係咁解啫。希望大家可以睇返多啲港劇，我哋睇港劇大，拍港劇大，咁獎門人（曾志偉）又返嚟。（覺得TVB要改革？）當然啦，尤其做傳媒做電視呢行，你真係要同人鬥快，我哋拍劇真係要投放多啲錢，返大陸取下景，先同人競爭到，香港真係好少景畀你拍到。」

Bobby認為TVB要投放多點資源去拍劇。（葉志明攝）

談到疫情，近來不少藝人都打了疫苗，Bobby亦自爆打了疫苗，他說：「呢個疫苗打咗緊係好過冇打，我都打咗，我緊係打科興啦，因為科興我覺得符合我哋東方人體質，同埋我睇數據負作用少啲，輕微啲。其實我都問過我醫生，佢都答唔係百分百保你，但係如果咁都中，唔使入ICU機會細咗，咁已經夠啦。」

Bobby直言現時只打了第一針，第二針還沒有打，忘了打第一針的日子。（葉志明攝）

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