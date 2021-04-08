無限斜棟︱張建聲超賤樣演繹勁搶鏡　全劇客串陣容有幾強大？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-08 21:45

由陳卓賢（Ian）、黃定謙以及盧慧敏（Amy Lo）主演的ViuTV新劇《無限斜棟有限公司》於4月5日啟播。除了可以透過Ian與Amy Lo定情的「足跡」之外，一眾「客串」演員亦非常搶眼，尤其是於第一、二集出現的張建聲，每場向黃定謙爆Seed實在嚇窒不少觀眾，夠惡又夠賤！不過張建聲原來只為劇集開了一日工，而且開工前一晚才收到7頁紙台詞，能夠見到自己的演出引人鬧而大感高興。

《#PTGF》張建聲愈奸網民愈讚 新戲增肥出事︰如廁有血要食胃藥

睇返張建聲嘅演出：

+ 10 + 10 + 10

其實除了張建聲之外，《無限斜棟有限公司》中的配角和客串都非常強勁，連影帝太保以及影后葉童都是其中之一。有演技的保證，同時亦有顏值擔當，除了有ViuTV女神沈殷怡以及一姐陳俞希之外，就連前TVB背心女神都有份，難怪在各位前輩帶領下，三位演出經驗較少的主角陳卓賢（Ian）、黃定謙以及盧慧敏（Amy Lo）都有驚喜的演出。

配角和客串陣容強大：

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同場加映：無限斜棟有限公司｜編劇首集向3套戲致敬 唔及盧慧敏曬腿吸睛？

即睇二人如何滿足觀眾的眼球：

+ 3 + 3 + 3

點擊下圖睇睇《無間道》、《第三類接觸》以及《97家有囍事》的影子：