阿Sa蔡卓妍與男友疑遭粉絲恐嚇　愛巢遭刑毀：唔講真話就上去放火

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-08 21:40

蔡卓妍（阿Sa）與男友石恆聰早前疑遭粉絲恐嚇，兩人位於筆架山道6號的愛巢更被刑毀，案件今日（8日）開審。事緣報稱無業的31歲女被告趙凱怡發現一個阿Sa的假帳戶，她曾多番要求阿Sa澄清但不果，她被控於去年2月24日在阿Sa與男友愛巢外的木板上塗鴉，之後在去年3月2日或之前某日於阿Sa的IG留言：「唔講真話就上去大屋放火」，更涉嫌恐嚇石恆聰：「信唔信我聽日去筆架山道6號劃花你木板」，涉事女子最終被控刑事毀壞及兩項刑事恐嚇罪。

蔡卓妍（阿Sa）與男友石恆聰感情穩定。（IG@strawberry.yeung）

阿Sa及石恆聰均為案中事主，但控方沒傳召兩人出庭，只傳召了石恆聰的胞妹石佩藍、保鑣及拘捕被告的女警作供。石佩藍在庭上作供時稱事發期間6號屋正在裝修，她與被告不相識，但事發前差不多每日都見到被告在寓所附近守候，有時在車上離遠已見到被告，令她擔心自身安全。她又透露被告曾在其IG留言，提及她的出門時間、車牌號碼及車款等，令她感到滋擾，其後她被迫刪除帳戶。而被告就強調自己的所作所為只是想受到偶像阿Sa關注，認為自己是小朋友行為，當時很憤怒才作出留言。裁判官葉啟亮裁定被告表證成立，聆訊明天繼續。

【案件編號：KCCC746/20】