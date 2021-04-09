麥貝夷怒斥前度偷食閨密　翟威廉再中箭第三者疑是裕美？

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-04-09 00:45

歌手麥貝夷（Karene）早前在網上指控男友性伴侶多不勝數，矛頭直指緋聞男友翟威廉（William）。Karene近日接受其他傳媒報道，直言與前度拍拖三年多，平時相處尤如一般情侶，非常甜蜜，但不知道對方原來僅當她為其中一個性伴侶。她又爆料指，原來前度一直背後唱衰她，表示Karene一直「纏擾佢」。Karene受訪期間更向前度道歉，指自己原來「誤會咗」。

麥貝夷。（IG圖片）

麥貝夷IG出Po疑爆男友出軌：今天才知道你性伴侶的數量多得驚人

Karene續指，二人拍拖三年期間曾分開過一次，原因是對方有第三者。Karene表示與第三者不太熟，卻透露第三者「理論上係香港人」。多年前曾患抑鬱症的Karene續指，近來要再服藥，但不會為前度而輕生，更直斥前度是「最差勁嘅賤男」。

另外她又提到翟威廉向她道歉一事，她表示不明白為何要道歉。

翟威廉。（葉志明攝）

有指Karene提到第三者「理論上」是香港人，令其好友、中日混血兒裕美成嫌疑人。裕美接受傳媒訪問時，強烈否認與翟威廉有親密關係。

她透露，她是Karene與其前度的媒人，但自己與Karene已久未聯絡，皆因裕美認為Karene與前度的分手方式處理得不夠好，因此激嬲Karene。裕美最後怒斥Karene，「你唔好再搞我！你再搞我，我一定搞番你！」

至於William回覆傳媒查詢時，則語帶不耐地表示沒有空回應這件事。

裕美！（IG/@wadahiromi）

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