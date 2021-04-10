《開心大綜藝》9大環節大堆頭　有常識問答比賽仲有玩電話環節？

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-10 08:30

無綫過往嘅綜藝節目多以錄播形式進行，但星期日播出嘅《開心大綜藝》將以直播形式進行，有份主持嘅陸浩明、馮盈盈連日多密密彩排。(資料圖片)

曾志偉重返無綫後，銳意改革綜藝、音樂節目，今個周未將推出多個新節目，包括星期六晚，喺《聲夢傳奇》後播出嘅《日日媽媽聲》，而先前被臨時抽起唔播嘅《諸朋好友》亦終於面世。不過，講到重點出擊嘅，一定係星期日嘅《開心大綜藝》以及《勁歌金曲》，前者大玩《歡樂今宵》式直播騷，對台前幕後甚有挑戰性，主持方面，有阮兆祥、林盛斌(Bob)、伍詠薇、農夫、森美、陸浩明、馮盈盈、方力申、麥美恩等人做主持。雖然人多好辦事，但亦唔排除屆時只係得「嘈」或「亂」。

無綫綜藝大改革，今個周未正式展開。（網上圖片）

《開心大綜藝》將有9個環節姐成，當中包括「Good Morning Sir」，嘉賓以學生造型登場，在課室發生一系列爆笑趣事、玩遊戲，重拾校園歡樂、「愛回家」環節將邀請已「離巢」的藝人重回TVB，與昔日好友一起演出、「我要做台慶」環節係由唔同嘅藝人落力練習演出，看看是否夠資格參與台慶演出、「你係幾年級 」則安排嘉賓參與幼稚園、小學常識問答比賽，答對升級、答錯留級，看看最終嘉賓到底是幾年級。其他環節仲有「失落的2020」、非一般「廣告時間」、開心劇場、超Cheap扮嘢王以及真真假假打電話。就咁睇 ,《開心大綜藝》都算大堆頭，而有份參與節目嘅藝人，近一星期密密排練，似乎真係不容有失。

今個星期《Chill Club》有ViuTV鎮台之寶MIRRO，牌面不比《勁歌金曲》張敬軒、衛蘭、衛詩弱。（影片截圖）

比起無綫玩大堆頭，ViuTV就簡單得多，星期日將播出《最後一屆口罩小姐總決賽》以及《Chill Club》，前者已預告當晚環節有自選表演、問答、晚裝及泳衣。而後者明顯是用作對撼全新改革嘅《勁歌金曲》，再派出親生仔MIRROR、ERROR，另外其他歌手則有泳兒以及鄭欣宜，在預告中，除有組合演出外，姜濤亦與「肥仔」梁業聯手獻唱《愛情簽證申請》和《Lady Killa》，相信粉絲一定會捧場。

仲有欣宜。

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