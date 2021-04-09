菲臘親王逝世終年99歲　跟英女王最後一張合照溫情十足

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-09 19:49

英國王室剛剛發聲明，公布菲臘親王於英國時間今晨在溫莎城堡逝世，終年99歲。菲臘親王於2月中入院接受為期28日的心臟治療，日前出院後到溫莎城堡休養，聲明指菲臘親王離世時十分安詳。

聲明指英女王對於菲臘親王離世表示非常哀痛。（王室官方圖片）

菲臘親王出生於希臘伊奧尼亞群島克基拉州的克基拉島，其父安德烈阿斯是希臘國王喬治一世的第四名兒子，是希臘和丹麥王子，曾祖父則是丹麥國王克里斯汀九世，母親艾麗絲是英國維多利亞女王的外曾孫女。菲臘親王跟英女王伊利沙伯二世於1947年結婚，育有4名子女，包括王室繼承人第一順位查理斯、安妮公主、安德魯王子及愛德華王子。

菲臘親王上月中出院時精神尚算不錯。（Getty Images）

菲臘親王與英女王結婚73年，多年來積極出席王室活動，由1952年起至2017年為止，共出席2萬2219場活動及637次海外訪問，最後一次公開現身為出席孫女阿特麗斯公主（Princess Beatrice）與Edoardo Mapelli Mozzi的私人婚禮。而去年11月，王室發放菲臘親王與英女王欣賞孫仔孫女製作的他們結婚73周年賀卡的照片，為二人最後一次合照。