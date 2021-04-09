菲臘親王逝世終年99歲　跟英女王最後一張合照溫情十足

撰文：陳穎思
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英國王室剛剛發聲明，公布菲臘親王於英國時間今晨在溫莎城堡逝世，終年99歲。菲臘親王於2月中入院接受為期28日的心臟治療，日前出院後到溫莎城堡休養，聲明指菲臘親王離世時十分安詳。
聲明指英女王對於菲臘親王離世表示非常哀痛。（王室官方圖片）
菲臘親王出生於希臘伊奧尼亞群島克基拉州的克基拉島，其父安德烈阿斯是希臘國王喬治一世的第四名兒子，是希臘和丹麥王子，曾祖父則是丹麥國王克里斯汀九世，母親艾麗絲是英國維多利亞女王的外曾孫女。菲臘親王跟英女王伊利沙伯二世於1947年結婚，育有4名子女，包括王室繼承人第一順位查理斯、安妮公主、安德魯王子及愛德華王子。
菲臘親王上月中出院時精神尚算不錯。（Getty Images）
菲臘親王與英女王結婚73年，多年來積極出席王室活動，由1952年起至2017年為止，共出席2萬2219場活動及637次海外訪問，最後一次公開現身為出席孫女阿特麗斯公主（Princess Beatrice）與Edoardo Mapelli Mozzi的私人婚禮。而去年11月，王室發放菲臘親王與英女王欣賞孫仔孫女製作的他們結婚73周年賀卡的照片，為二人最後一次合照。
王室去年11月發布英女王與菲臘親王欣賞孫仔孫女為他們製作結婚周年賀卡的照片，為兩人最後一張公開合照。（IG圖片）