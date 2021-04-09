YOLO的練習曲︱真心想組團出道？　蘇凱倫激讚歸南茜黃曉文爆仙氣

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-04-09 22:49

ViuTV五周年台慶別注單元劇《YOLO的練習曲》集結20位頂級網絡女神扮演人氣女團，其中網民極度關注的歸南茜（Nancy）、黃曉文（Candy）和蘇凱倫（Helen），是繼陳漢娜、蘇皓兒後，太陽娛樂簽入的矚目新人。三人日前接受《香港01》專訪時，提到她們在第三集中一同亮相，戲中戲形式並肩斬妖除魔的場面，她們直指今次拍攝非常新鮮，ViuTV方面更專登邀請老師教演動作戲，令她們獲益良多，非常健談的Helen笑說：「其實係背後團隊嘅功勞，好識幫我哋搵角度拍攝，令我哋好似好識打咁，加埋風扇吹住，好似好有氣勢咁！」

蘇凱倫（Helen，左一）、黃曉文（Candy，左二）和歸南茜（Nancy，右一）日前接受《香港01》專訪。（梁碧玲攝）

Nancy、Candy和Helen未正式埋位做訪問前已經雞啄唔斷，不要以為她們接拍《YOLO的練習曲》才變得老友，原來三人早已在公司聚會中認識，斯文淡定的Nancy更透露自己一早已經「睇中」兩位美少女：「我喺再之前已經搵佢哋兩個影Portrait，自己興趣，我想試下做攝影師。」而22歲的Helen亦對兩位年紀比她小一些的同門師姐讚不絕口：「佢哋兩個都好有氣質，而內而外散發出嚟，好似天生食呢行飯嘅人咁，平常人上鏡可能會肥少少，但係佢哋兩個隔住個Mon都有仙氣。」

點擊下圖觀看三位妹妹幾有仙氣：

+ 12 + 12 + 12

談到首次拍劇的不足之處，比較慢熱的Candy亦開始變得多嘢講，邊說邊反省網民批評的要點，充滿正能量：「特別係《選擇困難》嘅MV，原來望鏡頭、做表情都好重要，好多地方都要改進，無論係唱歌跳舞定係做戲方面。」Helen亦認同她們的演出確實有不少進步空間，但每一個女仔已經盡自己所能演出：「20個人裏面有好多都冇跳舞底子，我哋喺短短三日裏面已經做到最好喇。」

YOLO的練習曲︱20位成員全面起底 「試當真」Jessica戰力最強？

+ 54 + 54 + 54

三人在《YOLO的練習曲》中飾演女團成員，而Candy和Helen亦不諱言有發過「女團夢」，Candy說：「自己都本身鍾意睇K-pop，但知道自己能力係另一回事。」而Helen亦笑指自己能力不足：「真係憧憬過做練習生之後舞台出道。」雖然Nancy直指自己未有想過以女子組合身份出道，但自爆一直視一位韓團成員為目標：「我好鍾意BLACKPINK嘅Lisa，因為佢跳舞好好，我好想同佢打邊爐！」Candy和Helen聞言即齊聲說：「我都要一齊打邊爐！」

有「MV界女神」之稱、今年21歲的Nancy希望自己可以有電影作表作。（梁碧玲攝）

有理想、有目標是好事，但娛樂圈始終「唔易撈」，成功與否講外貌、講實力，更講運氣，她們亦深明這個生態，Helen便指自己好希望透過演藝工作摸清日後路向：「就算係最後唔適應都好，我希望幾年內可以畀到自己一個肯定嘅答案。」而Nancy便希望自己能夠有代表作：「拍到之前就向呢個目標奮鬥，拍到之後就睇下Keep唔Keep到，好就繼續行落去！」