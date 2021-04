撰文: 張嘉敏 最後更新日期: 2021-04-10 18:30

陳偉琪 (Vicky) 年前於無綫處境劇《愛.回家之開心速遞》入面,飾演細龍太一角成功入屋,可是於去年傳出她遭無綫雪藏,自此再沒有於該劇出現。雖然大家未能在電視上看到Vicky,但她不時都會於IG更新她的近況。呢日她就post了幾張她打扮靚靚的照片,並留言表示:「Elegant hairstyles for Fridays,有時候都不知道為什麼就是想扮靚靚。Why not?」以及「Business woman for a day, boss lady for life.」相中的她身穿牛仔褲襯超低胸上衣加西裝外套,造型相當性感,網民都紛紛留言大讚她又靚又Sexy。不過向來身材出眾的她,竟然不及以往豐滿,看來似乎瘦了不少。

Vicky身材一向出眾。(陳偉琪IG)

點擊下圖睇Vicky最新扮靚靚的性感相以及她的其他靚相: