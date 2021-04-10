無限斜棟劇評︱節奏未夠緊湊對白長氣　靠Ian陳卓賢個人魅力撐住

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-04-10 21:00

由陳卓賢（Ian@MIRROR）、黃定謙（Himmy）以及盧慧敏（Amy）主演的ViuTV原創劇《無限斜棟有限公司》播出一星期，觀眾評語好壞參半，有人認為劇情大暴走兼不合邏輯，亦有人認為橋段感動、三位主角演技自然，加上有前輩級演員坐陣，令劇集生色不少。另一賣點是Ian和Amy因劇定情，粉絲最滿足的莫過於可以看到他們的定情「足迹」，令追看度大大提升之餘仲睇得相當開心。看完劇集後，或者你都會愛上這個「中二病」張諾恆。

由陳卓賢（Ian@MIRROR）、黃定謙（Himmy）以及盧慧敏（Amy）主演的ViuTV原創劇《無限斜棟有限公司》播出一星期，觀眾評語好壞參半。

劇情大暴走不合邏輯

昨晚（9/10）播出的第五集就講到Himmy加入《無限斜棟有限公司》後令Ian深感威脅，全因他知道自己暗戀的Amy對Himmy有好感。為了立即向女神表白，Ian明知對方不喜歡自己仍二話不說向Amy獻吻。正常情況下，Amy必定會一巴打落去，不過她卻竟然沒有生氣，還相信Ian牽強的理由。不少網民看後直指不合邏輯，如現實發生同樣情況一定被控非禮被捕，更笑言幸好Ian靚仔，否則後果不堪設想。加上這一吻來得相當突然，網民意料不及之外亦覺得Ian和Amy的感情線發展得太快。不過對於Fans來說，睇到這一幕應該相當滿足，兼忍不住大叫。

為了立即向女神表白，Ian明知對方不喜歡自己仍二話不說向Amy獻吻，粉絲睇得非常開心。

節奏不夠明快

第一集講到太保委託Ian和Amy，為自己和亡妻慶祝四十周年結婚紀念。太保在第一集尾段被揭發保存妻子的屍體，為的只是希望兌現每年結婚紀念日的承諾重看電影《第三類接通》。橋段獲讚感動，不過去到第二集又重新交代太保的故事，令觀眾覺得劇情冗長、節奏不夠明快。再加上主角的對白略嫌「長氣」，每每都以對白來交代整個劇情，「畫公仔畫出腸」反而令故事的感動程度大大降低。

點撃睇配角和客串有幾陣容強大：

+ 12 + 12 + 12

三位年輕主角演技自然 更有前輩演員坐陣

雖然劇集有不足地方，不過當然有其可取之處兼有一定的捧場客。三位年輕主角Ian、Himmy和Amy的演技尚算自然，特別是Ian的演出，繼《男排女將》後，相信大家亦見識過他的喜劇細胞。今次亦不例外，Ian搣甩偶像包袱演繹「中二病」張諾恆，不時做出自我滿足的行為和神情，獲觀眾讚賞演出鬼馬有驚喜，難怪Himmy說Ian是被偶像耽誤的喜劇演員。

《無限斜棟有限公司》亦有不少前輩級演員坐陣，第一、二集出現的張建聲，每場向黃定謙爆Seed實在嚇窒不少觀眾，夠惡又夠賤。影帝太保飾演深情的「進成叔」，演繹與太太平淡卻細水長流的愛情，又有葛民輝的搞笑演出，在各位前輩帶領下，三位演出經驗較少的主角都有驚喜的演出。

睇返張建聲嘅演出：

+ 10 + 10 + 10

粉絲最滿足看Ian、Amy定情足迹 最好睇是NG片段

坦白說，如果你是Ian粉絲的話，就一定覺得劇集好看兼追看度爆燈。全因Ian和Amy因劇定情，透過劇情粉絲可以代入Ian追Amy的過程，一個對望的眼神、微笑以至小小的互動，都令粉絲無限FF，亦紛紛猜想他們撻着的一刻。有部份非Fans的觀眾或者認為他們互動的情節太多，例如Ian和Amy拿着槌仔拆招牌的一幕，不過作為粉絲卻絕不嫌多還會看得非常滿足。

假如你是非粉絲的觀眾，相信覺得最好看的一定是片尾的NG片段。看到演員的蝦碌場面以及臨場執生，搞笑有趣之餘亦可以看到他們真實的一面。

點撃睇NG片段及其他劇照：