日日媽媽聲｜張慧儀因一句「媽媽」收養兒子：因為佢睇到自己價值

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-11 11:15

無綫節目《日日媽媽聲》第一集找來了星級媽媽袁詠儀分享「造人」的心路歷程，還大爆當年自己為了懷孕，連倒轉姿態都試過。之後也有鄧兆尊分享「一拖三」的秘技，面對主持們質問都面不改容，不過最令觀眾感動的，可算是張慧儀收養患病兒子Hanson的故事。

張慧儀因一句「媽媽」收養Hanson。（《日日媽媽聲》截圖）

節目中張慧儀講到，當年去做義工的時候，巧遇了Hanson：「佢第一次張開手臂衝埋嚟，叫我咗我一聲：『媽媽。』我啲血真係由腳板底衝上嚟。我當其時話畀自己聽一定要收養佢。」她還說，當年收養了Hanson後，身邊很多人都說是她拯救了養子Hanson，但張慧儀卻認為，其實反而是Hanson拯救了自己：「我反而覺得係佢幫咗我，因為佢出現喺我生命嘅時候，係我最唔如意嘅時候，正因為有咗佢，我有咗寄託，以前我好貪玩，因為有咗佢，我先睇到自己嘅價值。」

故事好感動。（《日日媽媽聲》截圖）

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張慧儀還表示，當年孤子院的院長是反對她收養Hanson的：「因為當年我畀人嘅印象係性感女星。」後來她用行動證明了自己的真心。