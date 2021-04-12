Apple TV+開拍美劇版《24個比利》　湯賀蘭擔正挑戰飾演多重人格

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-12 11:00

現年24歲的湯賀蘭（Tom Holland）雖然憑飾演「蜘蛛俠」而紅遍全球，但他不甘心只是如此，一直追求演技上突破。早前他在Apple TV+ 原創電影《迷途羔羊》（Cherry）中，將從軍、搶劫及受創傷壓力症候困擾的細膩演出，成功在觀眾心目中留下深刻印象。Apple TV+日前宣布湯賀蘭將擔正新劇《The Crowded Room》做男主角，並聯同《有你終生美麗》奧斯卡得獎編劇Akiva Goldsman擔任執行監製。

湯賀蘭在《Cherry》中飾演退伍軍人Nico Walker。（《Cherry》劇照）

共10集的《The Crowded Room》改編自雨果獎作家Daniel Keyes的1981年經典傳記《24 個比利》（The Minds of Billy Milligan），故事主要圍繞患有解離性身份疾患（Dissociative identity disorder，前稱多重人格）的Billy Milligan，亦是美國歷史上第一位犯下強姦、搶劫罪行，但因精神病患而最終獲判無罪釋放的人。

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今次對於湯賀蘭來說絕對是難度爆燈，消息一出令不少劇迷引頸以待。另外，《24個比利》曾被改編成不少電影，而最為人熟悉的就是2017年，由占士麥艾禾（James McAvoy）主演的電影《思·裂》（Split）。