【開心大綜藝】森美期待電視台良性競爭：對觀眾、演員都係好事

撰文： 林通賢 最後更新日期： 2021-04-12 13:30

《開心大綜藝》昨晚首播，不過在早上副總經理曾志偉的一番言論，表示ViuTV只得4點，是J2的收視，在網絡上掀起熱討，而《開心大綜藝》首集，正正對坎ViuTV《最後一屆口罩小姐》，問到森美會否覺得收視上可輕鬆取勝，森美反而覺得百花齊放最重要，他說：「我哋做節目主持，其實只想俾個好節目觀眾，我覺得電視觀眾嘅流失喺過去幾年都大，因為你睇返總數，觀眾嘅層面係少咗，因為社交媒體，外國嘅線上頻道，觀眾有好多選擇，因為而家香港，應該係一齊努力，去令到更加多香港人睇返香港人製作嘅電視，我覺得呢個係好良性嘅競爭，我希望大家都開返電視.....我衷心覺得邊一個電視台唔緊要，大家一齊出返客廳睇電視，有返家的感覺。」

《開心大綜藝》昨晚首播，TVB傾盡全力製作，森美亦是主持之一。(劉志源攝)

除了《開心大綜藝》外，森美還主持周六的《聲夢傳奇》，而當晚他在社交網絡上載了一張收看《聲夢傳奇》的照片，但就被不少網友留言攻擊，不過森美表示不會介意，他說:

「唔會介意，每一個觀眾有自己嘅睇法同諗法，一定要尊重同聽取佢哋嘅意見，因為呢個係屬於佢哋嘅諗法，我哋做主持或者演員，其實最開心就係百花齊放，唔同台有唔同嘅優點，我哋做藝人嘅選擇就會多啲，我希望我哋電視又好，娛樂圈又好，去返以前咁蓬勃，大家有得鬥，對觀眾、演員嚟講都係一件好事。」