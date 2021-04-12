蔡思貝坦言有留意《口罩小姐》兼讚有創意：對鏡頭keep住笑會好攰

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-12 17:37

蔡思貝（Sisley）早前被傳媒大爆於三年前買入日出康城的單位榮升業主之後，近日再斥資200萬買入一個同屋苑的車位，今日（12日）她現身將軍澳電視城進行《魅力凝聚新時代2021》節目錄影時表示自己對投資並沒有太大心得，只是覺得每個月交車位租金上很不划算，所以如果有能力就盡量自給自足，感覺沒有那麼浪費金錢。

思貝認為藝術行業要創新才會有新景象，才不會停滯不前。（梁碧玲攝）

她笑言自己對數字毫無概念，由出道以來都將所有收入交由媽媽保管，直到近一兩年才開始自己打理錢財：「銀行戶口個存摺簿都喺媽咪度！佢嗰陣會每一個月畀現金我使，好似零用錢咁，但慢慢大個我都想自己打理翻，呢一兩年就交翻畀自己打理財務狀況。」她表示自己其實很節儉，主要使費都用在食和車費方面，因為自己非常貪食，亦不太喜歡去Shopping。

思貝笑言很滿意自己過往所飾演過的角色和接的劇本。（梁碧玲攝）

思貝貴為今年的出爐視后，早前有傳她以視后身份接演的第一個作品是一套古裝劇，不過之後卻被換成JW（王灝兒），她透露自己並不清楚事件的來龍去脈，自己一直都在等公司安排。她亦表示自己奪視后之後很想要做一些更有挑戰性的東西：「其實我好想做一啲反常嘅角色，但又冇得咁貪心，唔係我想要咩就有啲咩嘅，所以我就一直等待一個機會去做到下一個深入民心嘅角色。」被問到會希望揀選什麼樣的劇本，思貝無奈表示自己根本冇得揀：「冇啊！從來都係隨遇而安，所以我哋成日自己睇番見到其他朋友演員接到一啲好好嘅劇本都會『嘩！你就好喇！你個劇本你個角色好正！』因為從來我哋都係被安排咁樣。」

蔡思貝、袁偉豪、陳山聰、鄧佩儀及周奕瑋今日（12日）現身將軍澳電視城進行《魅力凝聚新時代2021》節目錄影。（梁碧玲攝）

近日因為TVB和ViuTV所掀起的電視大戰而受到廣大觀眾的關注，思貝坦言都有留意ViuTV主辦的選美真人騷《最後一屆口罩小姐》，並大讚節目構思很有新意：「都好Interesting嘅，係一啲隨住呢一個疫情適應而誕生嘅嘢。」傳統選美出身的她又笑言，戴住口罩參加選美可能更加著數：「戴口罩大家都會有自信多啲！因為我哋有時要對鏡頭keep住笑都會好攰，但係戴住口罩個energy level會慳好多！」TVB和ViuTV的戰火愈燒愈烈，昨日曾志偉公開踩ViuTV題材偏門收視又低，因此引來不少網民狠批並指責TVB觀眾層漸趨老化，而ERROR成員193更在訪問直踩「TVB係老嘢先睇！」，對於種種批評，思貝表示要接納不同的意見和聲音，又暗示部分人的言論為了話題性：「每一個年代都有對唔同嘅睇法同聲音，我哋而家嘅聲音係比較強啲、極端啲，會話majority（主流）會咁樣，一個人講第二個人都會繼續講，但係我就覺得每個人都有自己嘅崗位，咁如果冇呢啲人喺度，又何來有話題性呢？」