Wing Shya 周興哲合作進軍NFT市場　首個一分鐘作品炒上11萬

撰文： 林通賢 最後更新日期： 2021-04-13 02:08

這個一分鐘片段，在NFT競投暫時亦獲得15000元竸投。

Non-fungible token（NFT），被稱為非同質化代幣，最近在新型投資上非常火熱，早前數位藝術家Beeple創作的影音作品《Crossroad》在佳士德拍賣，最後以660萬美元被買下。亦令大家知道虛疑作品，原來大有「錢」途。外國亦開始有不少藝人將作品以NFT形式推出。

周興哲同Wing shya首度合作向NFT進發。

而最近周興哲Eric Chou同著名攝影師夏永康Wing Shya於4月11日在加密貨幣交易平台「OpenSea」發佈了全亞洲第一個聯乘NFT作品系列《CHAOS+ 》。聯乘系列一共有五件作品，今日首先發佈第一件作品《＋E1》， 《＋E1》是一條一分鐘影片，在OpenSea 拍賣，六日已被競投至15000美元，(折算港幣大約為116,595)。

對於今次在NFT發放作品，夏永康表示十分期待，亦喜歡這個新模式，他說：「在NFT加密藝術平台看到很多獨一無二的作品，卻有一種各自住在自己房間的感覺。NFT的藝術世界是否要打開一扇門，多走一步？NFT共同創作作品會是另一層次。於是，萌生與完全不同界別的人合作的念頭，期待產出怎樣的新火花。」周興哲補充：「向來很喜歡夏老師作品，未想到機遇巧合之下，認識了夏老師《CHAOS》香港展覽的主辦單位，讓我能與夏老師一同創作這系列NFT作品。喜歡攝影的我覺得創作過程也挺好玩，用全新角度創作音樂。」

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