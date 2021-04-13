珍妮花安妮斯頓前夫擔正Apple TV+劇　《蚊子海岸》展開驚駭逃亡

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-13 13:00

Apple TV+全新原創劇集《蚊子海岸》（The Mosquito Coast）由美劇《守望塵世》（The Leftovers）、電影《雷霆喪星》（Tropic Thunder）演技派型男Justin Theroux主演及執行監製，日前終於發布首段預告片。劇集以才華洋溢但遺世孤立的發明家Allie Fox為中心，講述他帶同太太（Melissa George飾）及一對子女如何避開政府追捕、並由美國走難到墨西哥的驚駭逃亡記。

Apple TV+全新原創劇集《蚊子海岸》由演技派型男Justin Theroux主演及執行監製。（劇照）

共7集的《蚊子海岸》改編自同名暢銷小說，而作者是Justin的叔叔Paul Theroux。劇集充滿戲劇張力，Justin所飾演的角色有如集天才與瘋子於一身，作為一個激進理想主義者（radical idealist）的價值觀、以及他對現代社會的諸種不滿，如提倡過度消費的速食文化、貪婪的政治角力與鬥爭、無所不在的監控科技、環境污染等環環相扣的文明問題。在劇中均有著深刻的描寫，到底Allie干犯何事令一家四口及身邊所有人陷入險境？話這試些他與家人的逃亡過程中逐一帶出。