律政強人｜曾獲廖啟智提攜教演戲　李佳芯：佢一句說話令我醒咗

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-12 20:37

李佳芯（Ali）主演的醫療劇《白色強人》當年收視亮眼反應熱烈，卻被飛起無緣拍攝續集《白色強人2》，令不少觀眾大感可惜。日前唐詩詠在Instagram疑似以「我們仨」的字眼發文，令不少網民猜想是不是暗示Ali即將以三姊妹姿態回歸，詩詠更親自回覆：「會回來的，相信，我一直也抱住希望」。Ali今日（12日）現身將軍澳電視城出席劇集《愛美麗狂想曲》宣傳活動時，卻親口粉碎了回歸傳言：「我冇收到任何消息同通知啊，原來佢（唐詩詠）係先知！同埋佢哋先至拍緊第二輯，照計唔會咁快定第三輯，或者有冇第三輯都未知。」她亦表示未有收到任何會在第二輯中客串的計劃，但可能會將她於第一輯中生死未卜的角色Kennis的片段當成回憶來作剪接。

李佳芯換上私伙睡衣出席以睡衣派對為主題的劇集宣傳活動。（梁碧玲攝）

除了八點半見到Ali在《愛美麗狂想曲》中的演出，她首部主演的劇集《律政強人》近日亦因為要紀念因肺癌病逝的廖啟智而放在翡翠台深宵時段重播，Ali坦言智叔當年幫助了自己很多，亦教了她很多作為演員要學的道理，講着講着雙眼也變得通紅：「我而家每晚都準時睇《律政強人》，真係愈睇愈掛住佢（廖啟智），亦勾起咗好多同佢合作時嘅點滴，我有少少覺得可惜嘅係我當時同佢嘅對手戲唔算好多，但係某啲說話已經令我好印象深刻。」

李佳芯和廖啟智曾於2016年合作拍攝《律政強人》，該劇同時亦是Ali首部擔正的劇集。（梁碧玲攝）

她憶述當年的她演技仍然很稚嫩，有一場戲有個攝影機一個鏡頭要離遠影過來，智叔在那場戲之後馬上提點她：「佢同我講咗句就係話，『一個好嘅演員做角色嘅時候一定要留意個cam（鏡頭）喺邊，除咗要演好你啲戲，講好你啲對白，做好自己角色之外，同時要有對眼望住個cam，個cam喺邊度嚟，你要有個意識要搵同埋配合個cam』佢咁講完之後我當時覺得『係喎！』當時嘅我做戲只係掛住背好句對白或者做好個角色，但係完全忽略咗外在嘅嘢，包括對手、機器器材、燈光等等。原來一個演員要睇嘅嘢要係好闊，就係佢當時呢一句說話令我醒咗一醒，唔係做好自己就得，一句好簡單嘅說話，我今時今日都記得。」

Ali表示智叔從來不會批評後輩，亦不會講一些不好的說話，只會在適當的時候作出適當的提點。（截圖）

該劇集雖然是Ali首套轉型做女一的作品，但當時智叔已經獨具慧眼公開大讚Ali有潛質奪視后，結果Ali果然在兩年後憑《BB來了》大熱奪視后寶座。可惜Ali和智叔完成《律政強人》之後已經沒有再見過面，亦沒有親自聽到智叔的祝賀：「嗰次合作之後真係冇（聯絡），可能我個人都幾自閉，完咗套劇慶功會有交流有傾偈，始終佢係一個前輩，我又唔係好主動去搵佢。但好開心有個前輩咁睇好自己，對我哋呢啲咁新又冇自信心嘅後輩嚟講，係畀咗好多鼓勵同信心，真係好感激佢！」

睇埋今日活動着睡衣登場嘅Ali：

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同場加映：律政強人︱李佳芯首擔任第一女主角 跳出「狐貍精」框架獲肯定

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