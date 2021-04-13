神話任務｜Apple TV+笑爆電玩業界　番外篇邀得安東尼鶴健士獻聲

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-13 10:00

Apple TV+原創處境喜劇《神話任務》（Mythic Quest）自去年2月播出後深受劇迷歡迎，連雜誌《The New Yorker》更喻之為遊戲開發者版本的《The Office》。日前Apple TV+就宣布第二季將於5月7日隆重回歸，為了慶祝這個喜訊，團隊特別推出一集半小時番外篇《Everlight》。

《神話任務》第一季於Rotten Tomatoes奪得89%的高分。（Apple TV+）

《Everlight》主要講述《神話任務》遊戲設計團隊的眾人為了一年一度的員工派對「Everlight」而重返辦公室，想法點子向來不一樣的創作狂人Ian（Rob McElhenney飾）將與剛升職為聯合創作總監的Poppy（Charlotte Nicdao飾）合力，為了讓能力不濟的同事勝出派對上的「真人roleplay大格鬥」（Live action roleplay）而想辦法出千。

兼任主創及男主角的Rob表示：「『Everlight』是很特別的一集短篇，當劇中角色與大家一樣、準備讓生活回到正常的同時，仍不忘保持樂觀與希望的情緒；這一集也是很好的暖場，為大家準備回到瘋狂的辦公室世界。」另外，今次團隊更特別邀請到影帝安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）驚喜獻聲配音演出，想在假期大笑一餐的劇迷千萬不要錯過！