朱智賢復工懶理批評　只想努力做好自己：一個人唔係全世界都鍾意

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-12 20:45

朱智賢（Ashley）今日（12日）以一身睡衣造型現身將軍澳電視城出席劇集《愛美麗狂想曲》的睡衣派對宣傳活動，她坦言自己在家中的打扮就是這樣子，而且自己絕非一個「愛美麗」的人：「基本護膚我都有做，會搽下面霜、精華嗰啲，但係我又唔會狂做facial狂敷mask，我係入咗行之後先開始人生第一次做facial！我比較懶，真係好少敷mask，同埋有時開工見到啲女仔成日補妝，見到人哋補妝自己又會好質疑自己個樣，跟住就會拎塊鏡出嚟睇下有冇嘢需要改下，但我又唔係少少瑕疵都唔得嘅嗰種女仔，我覺得冇人係完美嘅！」

朱智賢今日（12日）以一身黑色睡衣造型現身宣傳活動。（梁碧玲攝）

Ashley去年於事業衝刺之時，被傳媒影到背男友與人夫黎振燁在山上食蛋糕而被TVB雪藏，停工接近一年後，她近日終於憑新劇《愛美麗狂想曲》而獲TVB「特赦」復工出席宣傳活動，「我不嬲都係一個好珍惜（機會）嘅人嚟，因為我覺得唔係所有嘢都係必然嘅，當然嚟緊有啲咩唔同嘅工作機會我都會非常之珍惜，我會努力做好自己。」她坦言現時手上未有任何工作安排，亦沒有拍劇或節目的計劃：「暫時都係等公司安排。」

Ashley笑言自己並非天生麗質，連面膜有時都懶得敷。（梁碧玲攝）

雖然Ashley努力想做好自己本份並改過自新，但亦難免仍受到不少批評聲音指責，她表示：「一個人本身都唔係全世界所有人會鍾意嘅，所以最緊要係自己嘅心態，好多外界嘅嘢係自己控制唔到嘅，唯一控制到嘅係自己嘅心態。繼續裝備好自己，心態就可以改變一切！」不過提到男友謝東閔，Ashley卻似乎並不想講太多：「佢（謝東閔）不嬲都好支持我嘅，我哋不嬲都互相扶持嘅，係喇，都會keep住係咁樣啦！」

Ashley坦言不論「偷食事件」發生與否，做幕前都應該要慎言和慎行。（梁碧玲攝）

睇埋今日活動嘅精彩畫面：