無限斜棟｜陳俞希次次演女神　「ViuTV一姐」原來係熟男收割機？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-12 22:00

由陳卓賢（Ian@MIRROR）、黃定謙（Himmy）以及盧慧敏（Amy）主演的ViuTV原創劇《無限斜棟有限公司》最近在網絡引起不少話題，尤其是Ian與Amy的戀愛足迹，每次有二人的接觸總令人聯想起是「撻著」的鐵證！

為了立即向女神表白，Ian明知對方不喜歡自己仍二話不說向Amy獻吻，粉絲睇得非常開心。（劇照）

雖然女主角Amy相當吸晴，但講到「收兵」功力，絕對不及同劇的「ViuTV一姐」兼有「八婆」之稱的陳俞希（Hailey）！今次Hailey在劇中飾演化妝師李珍珍，深得陳友誠（陳子豐飾）以及毛賴明（葛民輝飾）喜歡，二人深愛她的程度更達至願意犧牲性命，Hailey非常搶手！

睇睇陳子豐同葛民輝點爭陳俞希：

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其實陳俞希在ViuTV劇中已非第一次做「萬人迷」，對上一套在《暖男爸爸》，陳俞希飾演的Bianca。Bianca主要的感情線在Lantau（強尼飾）身上，但Bianca在劇中非常受男性歡迎，而她亦都非常享受經常更換伴侶、同時被男性「追求」的過程。而另一方面，陳俞希在《已讀不回》中又是被男性吹捧包圍的女神，同時又是主角陳方行（黃又南飾）的性伴侶，關係錯綜複雜！不過上的的「男友」都較為成熟，有名的對象都接近或超過40歲，最年輕的黃又南都已經37歲！

睇吓Hailey嘅「女神相」：

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