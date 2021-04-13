姜濤取代周柏豪　與蔡卓妍拍預防HPV廣告：阿Sa對我來講係前輩

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-13 15:15

姜濤人氣爆燈手上廣告不絕，最新一個取代周柏豪拍攝HPV疫苗廣告。

姜濤人氣爆燈手上廣告不絕，最新一個取代周柏豪拍攝HPV疫苗廣告。蔡卓妍與姜濤之前未有太多機會於工作上碰面。今次廣告結緣，令姜B好緊張。可惜，廣告商安排廣告拍攝當日，兩人分開不同地點進行拍攝。不過姜B好有心，完成自己嗰part之後親自去阿Sa嘅拍攝場地探下班。不過天生怕羞嘅姜B去到現場又緊張到個腦一片空白，麻煩阿SA幫手打圓場，場面搞笑。

點撃睇姜濤2021年接拍的廣告：

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阿Sa表示好開心今次可以同近期大熱嘅生力軍合作：「好開心多個人幫手推廣HPV。預防HPV呢件咁大嘅事係要全人類都要去take action只得，所以係應該要與唔同嘅新面孔一齊去合作宣傳呢件咁有意義嘅事！」阿Sa笑言除咗做歌手、拍戲做咗差唔多20年，宣傳預防HPV呢份工作就好似佢另一份工咁，並感謝廣告商對她的支持。「我自己都會同身邊嘅朋友至親講，我嘅朋友都比我說服左去打針㗎！」

阿Sa蔡卓妍表示好開心今次可以同近期大熱嘅生力軍姜濤合作。

問到姜B為何COOL爆探班，他解釋自己是一時緊張：「阿Sa對我來講係前輩、又係影后級人馬，點知去到佢咁Nice咁主動打招呼，搞到我有啲唔好意思。」姜B坦言，今次對於未能同阿Sa同場拍攝，向前輩偷下師而感到可惜，並期望未來兩年可以同阿Sa拍住上，令全香港人都知道預防HPV嘅重要性。最近姜B的家人、朋友均受疾病困擾，他表示深切體會到健康的重要性。「我自己都會take action去預防，因為呢個係對自己同對將來嘅另一半應盡的責任。」