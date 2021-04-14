極道主夫｜Netflix製作動畫比真人版更搞笑　靠超強反差萌掀熱潮

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-14 21:00

日本搞笑漫畫《極道主夫》自2018開始連載起大獲好評，更於全球暢銷300萬本。迎來連載三周年，繼去年尾播出玉木宏主演的日劇後，Netflix再推出動畫版，上架不足一星期便登上香港及亞洲地區的點播排行榜的三甲位置！如果大家看厭了歐美韓劇的話，劇情瘋狂又搞笑的《極道主夫》一定適合你！

動畫版於4月8日在Netflix上架。（動畫海報）

《極道主夫》主要講述外號「不死之龍」的傳奇黑社會大佬阿龍遇見真愛後，因要做家庭主夫而毅然金盆洗手。為了秉持家庭主夫之道，退出江湖的阿龍將所有家務打理得妥妥當當，更煮得一手好料理，更掌握超市的減價情報。雖然成為家庭煮夫，仍無損阿龍的霸氣，無論在語氣還是行為都散發着令人懼怕的「黑氣」，搞出不少蝦碌事，因充滿反差萌而增添大量笑料。

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其實去年年尾播出的日劇版都掀起煲劇潮，拋開靚仔形象的玉木宏靠超強演技神還原「不死之龍」在漫畫中的社團大佬神髓。為了宣傳劇集，團隊更特別為阿龍開設了Instagram帳號，不時更新阿龍的主夫日常。加上玉木宏在劇集中大騷肌肉，成功引起極大迴響。不過由於日劇版本為了娛樂性而修改了少許劇情，令大批漫畫迷有感不滿。

《極道主夫》由玉木宏主演。（Twitter圖片）

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不過今次Netflix所製作的動畫比真人版更爆笑，除了忠於原著，還跟漫畫幾乎完全相同，必定能迎合漫畫迷的口味。另外，主角阿龍的配音就由著名鼎鼎大名的聲優津田健次郎擔當。相信沒有看過漫畫的觀眾，都能享受動畫版的樂趣。暫時第一季動畫版《極道主夫》只推出5集，每集16分鐘，非常適合打工仔放工回家收看，劇情搞笑輕鬆又減壓！