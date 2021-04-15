肖戰代言「李寧牌」受歡迎　黃牛乘機炒賣高達萬元　李寧方終回應

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-15 20:15

早前瑞士良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative, BCI）多個品牌成員，因不滿新疆方面涉嫌用少數族裔「強迫勞動」生產，有見及此就抵制「新疆棉花」，而這個舉動就引起廣大內地網友不滿，同時不少明星亦先後相繼地宣布同代言品牌終止合作，包括NIKE ﹑adidas﹑H&M等知名品牌。

正因為如此掀起一陣「買國貨穿國貨」潮流，大家紛紛傾向買「李寧牌」，最終讓一些商家有機可乘坐低起價，將一對原先參考價為1499人民幣 ( 約1700港幣)的鞋炒高至48889人民幣 (約 58000港幣)，漲幅度驚人引起廣泛關注。而品牌創辦人李寧公司知道該消息之後第一時間作出回應，將會設置門檻規避炒鞋的行為。

現在不少民眾同明星都選擇穿李寧牌。（視覺中國）

張衞健身穿的白鞋正是李寧牌，而肖戰就作為李寧牌的代言人。（張衞健微博圖片﹑李寧微博圖片）

目前不少明星都選擇穿李寧鞋，再加上品牌找來一線男星肖戰作為代言人，更令品牌的吸引力大增。其中一款不再生產名為「偉德之道4全明星銀白款」的鞋，最近被發現在其他平台發售，而其售價更高達48889人民幣，賣價非常驚人。據內地媒體報導指，該款鞋原先参考售價為1499人民幣而已，現在漲幅多倍實屬令人詫異。

而李寧一方得知消息之後就表明不想同炒鞋圈有任何關係，並揚言表示為了防止有人利用軟件程式搶購限量版鞋款，他們公司就會採取IP地址核對的方式處理相關問題，如發現有IP地址多次出現，懷疑其是炒鞋者的時候，就會拒絕向店家發貨。另外，他們公司還會採用身份證核對的方式處理問題，盡量為消費者提供一個公平的消費環境。

李寧一方表示會設門檻避炒鞋行為。（李寧微博圖片﹑微博圖片）

除此之外，李寧公司代表還強調只希望將李寧牌的鞋賣給真正有需要的人，並不希望有人為了獲取高利益而買李寧鞋。其實除了李寧牌的鞋之外，另一國產「回力鞋」亦非常受歡迎。

「回力鞋」目前亦非常受歡迎。（微博圖片）