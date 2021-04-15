台女星被指搶閨密男友　黑歷史不斷曝光震撼台灣娛樂圈

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-15 19:59

台灣綜藝節目《娛樂百分百》自從去年因為羅志祥的「多人運動風波」成為全球華人熱話，節目組好不容易打造出由黃偉晉、邱鋒澤、陳零九、婁峻碩及賴晏駒五人組成的「五堅情」重振節目風氣，近日節目又再曝「狼人殺閨密」搶男友事情再次震撼全台灣，事件發生後更軒然大波，黑歷史愈揭愈多，網民一地花生。

今次的主角是荳荳何紫妍（圖左）以及采子謝采紋（圖中），兩人均是《娛百》中「凹嗚狼人殺」的常駐玩家。（IG@hoelaine1116）

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事源是日前有台灣傳媒報道曝光采子與荳荳拍拖三年的1台星男友何孟遠的親密私訊，當中男女對方互相示愛，男方一句「想撲你」，采子又以「只想給你撲」作回應，繼而何孟遠再補上一句「你會讓我愛你愛到不行」作回敬。二人對話非常親密曖昧，不難令人覺得是情侶的關係，何孟遠隨即成為「劈腿男」，而采子亦背上「搶男友」的罪名。

對話曝光之後（14/4），何孟遠與荳荳各自在個人IG限時動態貼出全黑圖，男方更寫下：「近一些，可以看清人一點，退一些，可以看清人生一點，而那些卡在中間的混亂，才終究讓自己多了解自己一點」。

何孟遠成為「劈腿男」。（IG@dream.ho）

之後，何孟遠曾一度向傳媒澄清自己在2月時已經和荳荳吵架分手，並在IG發聲明表示自己與采子並沒有在交往：「我和采子的確因為節目熟識，平常也會打打鬧鬧，但我們真的沒有交往，主要是我個人感情狀況的問題沒有處理妥當，加上不當言語互動才造成誤解，我真心為自己的不成熟、輕率、幼稚向各位道歉，會記取教訓，更加謹言慎行，深刻反省。」而根據台媒表示，自從何孟遠參加《全明星》後，經常以「很忙很累」為理由疏離荳荳，但同時卻私下為采子送湯、見面。

可是，這個「2月份手」的事卻瞬間被荳荳的閨密質疑。元元和陳敬宣一直是荳荳的好姊妹，在聽見何孟遠與荳荳分手後立即為閨密護航，元元在IG稱：「明明上禮我去荳荳家，她跟何還見面感情明明很好，女方也會私底下跟荳荳聊全明星的事情，你們還覺得是誤會？」而陳敬宣也稱：「2月就分手？那我每天看著你們講電話是在幹嘛？好荒謬」。

荳荳（左）、元元（中）以及陳敬宣（右）三人非常好姊妹。（IG@hoelaine1116）

點圖放大看元元同陳敬宣為姊妹發聲和美照：

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而另一方面，采子事後也在個人IG發聲，表示自己與何孟遠是因為節目《全明星運動會》而日漸熟識，可是自己與何孟遠並沒有交往：「我再次鄭重聲明，對於造成的誤解，我很抱歉，也怠到非常遺憾，並會找機會跟荳荳解釋清楚。」荳荳在事件發生後已Unfollow采子的IG

可是，采子在今日（15/4）又再被網友揭發奪愛的黑歷史。該網友聲稱，采子已經不是第一次做出「搶男友」的行為：「會不會是因為搶同班同學男朋友還單出去被發現，然後還搞上床，所以被同班的排擠？還是跟學弟交往的時候還劈腿啊？」等等多宗罪項。不過由於沒有「真憑實據」，台灣傳媒至今還是無法證實，采子一方也沒有回應。

何孟遠與采子因為《全明星運動會》而混熟，事件曝光之後，二人照常為節目錄製，而製作單位也表示二人的心情受到影響。（IG圖片）

但其實采子一直被傳與自己的經理人公司老闆邱鋒澤同居，二人也曾公開否認過交往，不過邱鋒澤也承認過自己對采子是有好感，采子也承認過自己對邱鋒澤有好感。如此，邱鋒澤、何孟遠、荳荳與采子的四角戀錯綜複雜，更成為近日台灣娛樂圈鬧得最烈的負面新聞。

邱鋒澤與采子是老闆與員工的關係，曾傳過「同居」後立即否認。（IG@magic_in_me0727）

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