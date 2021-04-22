【專訪】陳柏宇拒絕再修飾自己：但搵唔到錢的話，會打回原形

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-22 10:00

入行14年才學唱歌，陳柏宇說是為了走更遠的路，畢竟早年曾因用錯聲而聲帶生繭、出血而停工。「comfort zone其實都有機會變成唔舒服，當你有時間去思考自己嘅事業係咩一回事時，就會有呢個動作。」至於另一個動作，陳柏宇說是不再作任何修飾，即係有嗰句講嗰句，例如係話自己唔紅但又收得貴、唱歌唔需要同樂迷有互動……

為了在音樂上有更多突破，陳柏宇特別製作出現場錄音的《53FPS Grand Band Edition》個人演奏廳，名字看似十分專業，但他卻說：「係吹水時吹出嚟。」（劉智源攝）

自疫症爆發後，不少藝人為保持曝光率，紛紛愛上行山、烹飪、運動，坦言從來唔跟trend的陳柏宇，除湊女、照顧寵物外，竟然選擇了學唱歌。入行14年，推出過逾10集大碟、攞過叱咤男金、開過紅館，對於這個舉動，他說是為了進步：「有難有唔難，唔難係你只需要想變就會變到，而難嘅係過程中好多嘢都唔熟悉。」過往曾試過聲帶生繭、出現瘀血等情況，歸根究柢是用錯了唱歌的方法，如今有機會糾正，滿足之餘也懶理樂迷是否願意接受新唱腔。「譬如到今時今日，我都認為喺台上嘅目的唔係要表演比觀眾睇，我之所以喺台上，係因為工作需要，目的好明確係唱歌、目標唔係要同觀眾互動。我唱歌純粹係因為我鍾意唱歌，所以我唔會再講『希望大家喜歡我表演』」對於這個不在乎觀眾，只在乎唱歌的想法，陳柏宇曾跟其他歌手討論，對方認為歌手需要與觀眾connected，但他卻堅持已見。「正如你睇戲時會進入電影世界，而唔係電影世界接觸現實。」

陳伯認為唱歌唔需要同樂迷有太多互動，並指「你睇戲都唔會想同男主角講嘢啦。」（劉智源攝）

學唱歌後，重聽自己的舊作，奇怪地方不少，但過去唱片監製Edward未曾指出，陳柏宇認為是因為大家抱著作品為先，技巧為後的心態。「你唔可能用半年學一首歌，而當你要做到某啲嘢，就要將技巧擺埋一邊。好多時大家都會覺得感情重要過技巧，但前提係你要有一定能力，又或者經歷緊某啲事情。」提到香港樂壇存在不少感情多於技巧的歌手，陳柏宇笑言：「少量技巧、冇技巧冇感情都有，有技巧有感情嗰啲就係好紅架啦。」

《悔過書》、《感情這回事》、《哪個明日》三個MV串連起來後，其實是一個完整故事，但陳柏宇強調絕非三步曲，並表示不排除再有下一章節。(影片截圖)

訪問中，陳柏宇不只一次提到不再作任何修飾，指的是上台只唱歌，想再看他邊彈結他邊唱《無限大》?這些機會應該不再有。「一個歌手喺台上表現一樣佢為演唱會而學嘅嘢，我唔覺得有咩咁吸引，我唔覺得誠意係咁拎嚟賣。點解被大眾接受，唔可以係因為個人技術，而係純粹個人感情、喜好？」對陳柏宇來說，一位歌手理應專注在需要專注的地方，這是對行業的回饋。「以前有修飾過自己的諗想，但效果唔算好滿意，咁點解唔改變呢？可能你會問如果改咗搵唔到錢的話，會唔會打回原形？可能會，志氣定養家重要？目前嚟講係養家。」

去年突然清空IG，之後上載的照片以黑白為主，無奈型格路線敵不過廣告商。

講到養家，陳柏宇坦言過去兩年收入大減，除了是因為出埠登台機會歸零之外，連IG出post賺錢的機會亦急速下跌，他笑言是因為自己不紅了。「搵我把鬼咩，收又收得貴過人，又唔係多人睇的話，我係客都唔搵啦。」賦閑在家的日子，他寧與愛女開播，也堅拒加入廚神行列。「人哋志氣係做KOL，我係想做歌手嘛，如果我樣樣都去做，樣樣都唔會精，就算係賺到錢，都要自己有興趣先得。」

陳柏宇話呢一幕應該好難再有機會睇到，咁騷肌呢？他說因為太耐無健身，所以整個人縮水，以後入場睇陳柏宇演唱會，應該會淨係睇到佢企定定唱歌。（影片截圖）

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Hair: Alex So (the attic)

Make Up: Jessica Chan

Styling : Queenie Yu