ChillClub推介榜｜陳健安為C AllStar重組斷食：單飛三年積咗啲嘢

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-15 23:45

ViuTV樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》將在星期日（18/4）舉行，陳健安（On仔）今日（15/4）現身錄影廠，與Serrini和林奕匡為表演項目綵排。On仔在表演者選唱《惡夢經》和《夢中人》，背後與前者創作理念相關：「嗰陣我想做一首dream pop，當中就係參考咗《夢中人》，當我知道Serrini會一齊唱，咁我就畀佢負責《夢中人》，我就將一啲《惡夢經》嘅嘢放埋入去。」他又笑指，自己在綵排期間幻想到一個十分奇怪的愛情故事，不過畫面就留待觀眾自行欣賞。

Phil、Serrini及On仔為頒獎禮表演綵排。（陳順禎攝）

最近On仔開展為期17日的斷食計劃，經過14日努力，目前已經進入「復食」階段，他指今日綵排狀態不錯：「今朝可以食返飯，同埋加咗啲魚仔。呢段時間可以話係『比齋更齋』，所有調味料都唔掂得，所以有得食飯已經好開心。」他指這次斷食除了重拾最佳狀態，亦與C AllStar重組有關：「平時食得太多，好多污糟嘢積咗喺度，呢個排毒嘅過程就係倒空晒之後，再裝一啲新嘅嘢入去。之前為紅館騷做過一次，今次決定再做，因為單飛嗰三年都積咗啲嘢，係時候清一清，先可以進入到C AllStar嘅狀態。」

On仔透過斷食勁減15磅。（陳健安Instagram圖片）

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日前C AllStar派上新歌《留下來的人》，On仔認為當中談及的離開可以有不同解讀，相信能引起不同聽眾共鳴：「有好多歌迷都私訊話，自己經歷屋企人離世，亦有朋友選擇移民，我覺得呢首歌可以畀佢哋發洩情緒，甚至我都會建議大家一齊喊。（唱到喊？）眼濕濕一定會有，尤其是唱到副歌，歌詞好中，腦海有好多畫面，自己都擺咗啲情緒喺入面。」