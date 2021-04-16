花姐鼓勵Ian陳卓賢同盧慧敏拍拖　承認鬧過保錡但不會放棄對方

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ViuTV金牌經理人黃慧君（花姐）近日接受傳媒訪問，談及愈紅是非愈多的人氣男團MIRROR和ERROR，其中先後爆出戀情的陳卓賢（Ian）和吳保錡，花姐承認二人的負面新聞曾為她帶來困擾。

原來花姐好鼓勵Ian同Amy拍拖。（IG/ @mirror.weare）

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花姐表示，雖然Ian與盧慧敏（Amy）爆出戀情令她困擾，但從來都沒有反對過二人拍拖，更稱讚Amy又靚又善解人意，正面積極，與Ian相當合襯。她又指不認識無綫（TVB）藝人陳曉華，但知道Ian一定不會與她拍拖。

Ian被讀者目擊與Amy拖住手搭船入坪州。（IG@lqamy）

保錡早前被《香港01》獨家爆出未與前度賴嘉賢（Carrie）分手便暗撻宅男女神張沛樂（沙律），更遭網民圍插「呃蝦條」，與多名女子上床兼拍性愛影片，他不忿在直播爆粗反擊網民，形象大插水。

花姐承認曾大感不滿而鬧過保錡，認為他身為公眾人物不應當眾講粗言穢語，「會有小朋友睇緊，嗰刻我係好唔開心。」但她沒想過要放棄保錡。

保錡早前暗撻沙律張沛樂，卻因處理感情不當慘遭網民圍插。（IG：＠charlottecheung107）

另外談到無綫早前因為《全民造星III》而變陣，發生高層人事變動，似乎正式開始視ViuTV為對手，花姐感到開心，但指隔離台變陣與否，對她都沒有影響。

花姐。（資料圖片）

點擊看盧慧敏（Amy）靚相：

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再看沙律張沛樂同保錡放閃相：

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