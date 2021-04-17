張學友獲香港演藝學院頒授榮譽博士　古天樂王祖藍獲榮譽院士

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-17 01:39

香港演藝學院於昨日（16/4）頒授榮譽博士及榮譽院士，其中歌神張學友獲頒授香港演藝學院榮譽博士，而影帝古天樂及藝人王祖藍則獲頒授香港演藝學院榮譽院士。校長蔡敏志教授感謝各榮譽博士和榮譽院士過往對演藝學院的支持和貢獻。

張學友獲頒授香港演藝學院榮譽博士。(官方圖片)

香港演藝學院於昨日（16/4），假演藝學院歌劇院舉行榮譽博士暨榮譽院士頒授典禮，表揚十位社會傑出人士在表演藝術方面的成就及對演藝學院發展的貢獻。獲頒授榮譽博士及院士的名單如下︰

獲頒授香港演藝學院榮譽博士人士:

張學友先生

梁婉玲女士

獲頒授香港演藝學院榮譽院士人士:

Professor Pamela Howard OBE

蔣華軒先生

古天樂先生

劉洵先生

梁素琴女士

冼偉生先生

Professor David Strange MBE FRAM

王祖藍先生

香港演藝學院校董會主席周振基教授與榮譽院士古天樂先生。(官方圖片)

在讚辭中，校方讚揚張學友身為演藝界的殿堂級人物，為人謙遜，提攜後輩不遺餘力，也一直支持香港演藝學院的發展。2013 年，更替演藝學院電影電視學院第一屆電影製作碩士課程的畢業長片《一個複雜故事》友情演出，為影片生色不少。而對於古天樂先生，讚揚他積極推動亞洲電影業發展，並為本地新導演提供不少執導機會，對電影業界的支持亦惠及演藝學院電影電視學院，為畢業生提供更多的機會。又特別提到古先生樂善好施低調行善，至今於內地捐款興建逾百所學校。

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至於王祖藍先生，校方表揚他一直心繫母校，首部執導電影《你咪理，我愛你！》（2018 年），邀請逾50名演藝學院畢業生參與製作和演出，以及 20 多名戲劇學院在讀學生參與歌舞演出，身體力行為栽培後進作出貢獻。對於王先生獲邀出任電視廣播有限公司首席創意官，更有信心對方將為提升本地電視業數字媒體發展繼續進發。

對於獲母校頒授榮譽院士，王祖藍深感榮幸︰「母校香港演藝學院是我演藝創作的啟蒙地，這18年的努力獲得母校的肯定，今天獲頒發香港演藝學院頒授榮譽院士，本人深感榮幸，在未來我將繼續努力前進。」