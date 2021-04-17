姜河那被預告將成下個徐睿知　疑與張紫妍自殺案有關？

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-04-17 14:15

前韓國記者金容浩近日先後多次在YouTube大爆徐睿知黑歷史後，他日前（15日）再上傳一條名為「姜河那與尹智旿的關係」的影片，預告出名零負面新聞的姜河那疑與張紫妍自殺案，因而造成轟動。

姜河那近年人氣高企，新電影《雨和你的故事》更是即將上映。（網上圖片）

影片中先提及張紫妍2009年的自殺案於前年再審，當時曾13次為她作供的舊同門師妹尹智旿，後來被控涉嫌詐騙並飛到加拿大，現時已被韓國警方發出通緝令。金容浩更公開了部分檢方報告書內容，講到尹智旿當時因無份出席酒局而覺得被孤立，所以張紫妍死後她轉在直播上賣性感，事實上沒有因張紫妍自殺而感到傷心，只是為了錢及熱度等才出庭。

尹智旿被踢爆詐騙後避走加拿大，正被通緝中。（10asia）

尹智旿在張紫妍死後轉行性感路線。（網上圖片）

不過影片的最後卻出現了姜河那的照片，並寫上「姜河那與張紫妍案有甚麼關連？」，留下了相當勁爆的預告。由於徐睿知近日捲入各種風波，包括她曾與金正賢和金秀賢交往等，金容浩早就在影片中爆料過，因此現時大眾都認同金容浩言論的真實度甚高。姜河那出道以來形象正面，更憑《山茶花開時》成為首位90後奪得百想藝術大賞的視帝，網民都相當關注金容浩將於18日的直播，恐怕會有大反轉。

姜河那的爆料將於18日公開！（YouTube截圖）

同場加映：姜河那長髮留鬚造型似大叔 孔劉、玄彬定車勝元鬚根Look最型？