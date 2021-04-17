無限斜棟︱11-15集劇透　陳卓賢盧慧敏產生誤會關係決裂？

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-04-17 20:00

由陳卓賢（Ian@MIRROR）、黃定謙以及盧慧敏（Amy Lo）主演的ViuTV原創劇《無限斜棟有限公司》講述三位「斜棟青年」合力經營「無限斜棟有限公司」，旨在解決不同客人的奇怪要求和煩憂。下星期他們將會收到全新委託，協助前警司以及前幫會辦事人解開心結。陳家晞（盧慧敏飾）與張諾恆（陳卓賢飾）卻產生誤會令諾恆一度想辭職？

由陳卓賢（Ian@MIRROR）、黃定謙以及盧慧敏（Amy Lo）主演的ViuTV原創劇《無限斜棟有限公司》講述三位「斜棟青年」合力經營「無限斜棟有限公司」，旨在解決不同客人的奇怪要求和煩憂。（劇照）

分集大綱

第11集（4月19日 星期一）

莫梓蕊（蘇麗珊 飾）得到了事業後更得到了愛情。為了討好男友Rocky（陳安立 飾），梓蕊再一次委託「無限斜棟」用一個星期時間，把自己訓練成攀石能手。但感情一事，瞞得了一時，瞞不了一世，梓蕊開始面對假身份的壓力！

第12集（4月20日 星期二）

「無限斜棟」今天收到一個全新委託，是來自曾叱咤一時的幫會辦事人—泰哥（黃光亮 飾）。剛出獄的泰哥要求斜棟三人，協助他尋回失散十五年的好兄弟及兒子。但這委託竟涉及李展翹（黃定謙 飾）一家的安危及命運！

第13集（4月21日 星期三）

當警察數十年的李展翹爸爸李振中（何華超 飾）立功無數，堪稱警隊典範。但李振中也有不能回首的人生階段—就是在幫會當臥底的日子。忠與義本來就兩難存，李振中突然從英國回來，面對自己的過去和一個因他而被害得妻離子散的人——泰哥。

第14集（4月22日 星期四）

「無限斜棟」這次在沒有求助人的情況下展開工作，目的是要協助李振中面對泰哥，一起解開心結。但一個是前警司，一個是前幫會辦事人，三個年青小伙子如何執行這計劃？但偏偏「無限斜棟」三人選擇了最危險的方法——綁架！

第15集（4月23日 星期五）

入不敷支是「無限斜棟」的日常，打開赤字連連的賬簿，三人中最窮的張諾恆（陳卓賢@MIRROR 飾）只好瞞著伙伴，接下求助人劉俊（高翰文 飾）的捉姦委託。陳家晞與諾恆之間的誤會和嫌隙，不知不覺間種了下來。當不信任到了一定程度，辭職是諾恆唯一的想法！

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