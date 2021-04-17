【驪歌行】李一桐許凱新劇浮誇無厘頭　于正用《延禧》濾鏡出事？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-17 21:30

由于正擔任製片，李一桐、許凱主演的古裝劇《驪歌行》於15日播出，上線三日的播放量同熱度都敵不過同期的《小捨得》、《長歌行》、《號手就位》，就連已經大結局的《山河令》都排在其前面。

《驪歌行》播出成績不理想。（網站截圖）

雖然《驪歌行》的服裝尚算精緻，但不知道于正是不是因為《延禧攻略》獲得的紅利太多，將接下來數套古裝劇的場面調度都設定為「灰度」，這樣的色調放在原本明媚華麗、濃麗色彩的唐朝相當違和，且妝容顯得毫無氣色，看上去奇奇怪怪。

畫面偏灰。（視頻截圖）

其次，有別於正劇，《驪歌行》有些搞笑無厘頭形式，加之劇情俗套、幼稚、浮誇，令人看兩集已經無興趣。一開頭就是令人匪夷所思的情節——在大街上驗身。李一桐飾演的傅柔是「廣州第一美女」，當日花轎已經抬到陳家大門，由於一些流言蜚語，陳家夫人將其攔在門口，要求給李驗身，檢查是否完璧無暇，而李一桐即刻答應了。

而許凱飾演的盛楚慕是「長安第一紈絝子弟」，整日遊手好閒、風花雪月、不學無術，在被身為魯國公的父親教訓之後，離家出走去到廣州，台詞可謂俗不可耐，還隨便頭盔女生同公主閨房，更引以為豪，十足猥瑣男：

到達廣州後，許凱目睹了李一桐的出嫁過程，在其經歷了當眾驗身的奇恥大辱之後，原本想尋死，這時被許凱攔著，又出現了一個爛俗的標準動作——男主角同女主角因為某些原因抱在一起，加上BGM，相互對視，情深款款。

在這一刻開始，許凱對李一桐一見鍾情，其後只是帶了一些禮物，也沒有人介紹，他自稱是魯國公府郎君，甚至編造自己想認親，就輕而易舉地住進了對方家宅，劇情相當生硬，毫無邏輯可言。

胡編亂造。（視頻截圖）

再有就是李一桐的弟弟因與人衝突打死了人，她用自己的清白同名譽（流言蜚語是她自己放風）騙取陳家五千貫彩禮，幫弟弟補鑊，還對自己的做法感到理所當然……而弟弟回家後，也好似什麼事都沒有發生一樣，不知道是想傳達什麼意識？

弟弟殺人輕描淡寫。（視頻截圖）

目前只是短短兩集已經槽點滿滿，李一桐演技尚算中規中矩，不過許凱擠眉弄眼，表情誇張，實在令人出戲，因此也遭到不少觀眾詬病，似乎又有仆直的趨勢。