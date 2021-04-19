鍾嘉欣新片放低女神包袱教美白牙齒　網友：被笑容迷倒了！

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-19 14:00

嘉欣YouTube新片教大家美白牙齒。（YouTube）

鍾嘉欣近來一直都忙於經營自己的YouTube頻道，經營了一年現時有5萬多人訂閱她的頻道。周六（17日）嘉欣在IG發布新的影片，這影片嘉欣的目的是想跟一眾網友們說牙齒的重要性，她說：「好多時候我們喝茶、咖啡、梳打水，呢啲飲品會讓我們的牙齒有污垢，然後變成黑色。」

美白完牙齒之後嘅嘉欣。（YouTube）

面對別人時候，嘉欣表示展露笑容時候，牙齒顯得非常重要，所以嘉欣決定公開教護理美白牙齒的方法：「首先我帶了牙刷來酒店，我要用的是竹炭、蘇打粉、牙膏。用一些水沾濕你的牙刷，拿出一燈竹炭，順便提一下竹炭有治療腹瀉的功效。先擠一點牙膏在牙刷上面，然後打開竹炭膠囊，再放一點蘇打粉，便開始刷牙。」這便是嘉欣教大家令牙齒美白的方法，她強調要每次都要連續刷兩次，再堅持3天，牙齒便會有明顯的改善。

眾所周知嘉欣一直都是走這個女神路線，但影片中嘉欣毫不介質展露自己刷牙的一面，甚至連口腔都不介意讓網友們看見，放下女神包袱，因此獲網友們大讚，「就算睇到口腔內部，嘉欣都好靚」、「嘉欣呢個方法真係Work」，「被笑容迷倒了」。

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