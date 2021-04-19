ViuTV頒獎禮︱MIRROR掃8獎　姜濤望香港歌手成亞洲第一：係我理想

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-04-19 02:46

ViuTV首個樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》昨晚（18/4）於九展舉行，人氣男團MIRROR狂掃8個獎項，包括「年度組合」金獎、「年度男歌手」銀獎姜濤、銅獎陳卓賢（Ian）、「年度新人獎」柳應廷（Jer），以及四首金曲獎，MIRROR《IGNITED》、姜濤《愛情簽證申請》、Jer《迴光物語》以及江𤒹生（AK）、Ian合唱版《蝸牛》。

ViuTV首個樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》昨晚（18/4）於九展舉行，人氣男團MIRROR狂掃8個獎項。（葉志明攝）

奪得如此好成績，MIRROR接受《香港01》訪問時直言非常開心，隊長楊樂文（Lokman）說：「有份參與呢個頒獎禮好開心，有得表演都好開心。」首次奪得歌曲獎的AK興奮表示：「好開心同自己兄弟拎，意義好大，亦都要多謝返頭先唔記得多謝嘅人，多謝MIRROR、屋企人同5隻貓貓。」

身旁的隊友隨即起哄要AK請食飯，他就瞬間將焦點放到奪得「年度新人獎」的Jer身上。Jer說最開心看到很多努力做音樂的新人朋友：「我要請食飯呀即係？好開心見到台上面好多新人，每一位新人朋友們都好努力做音樂，除咗支持我哋，希望大家都支持本地樂壇。今年咁好成績，有份拎獎嘅朋友都要請大家食飯。」而「年度新人獎」只有一個，並不設金、銀，銅三獎，問到Jer會否替入圍的AK和盧瀚霆（Anson Lo）感到不值，他說：「我拎呢個獎當時好驚訝，因為佢哋每一位都好努力，包括Anson Lo、AK，希望留意我哋之餘都留意做廣東歌嘅朋友。」

柳應廷奪得「年度新人獎」，他說最開心看到很多努力做音樂的新人朋友。（葉志明攝）

奪得「年度男歌手」銀獎的姜濤發表得獎感言時，提到希望香港歌手可以成為亞洲第一，台下的觀眾隨即拍手歡呼。姜濤坦言事後有少少驚，不過相信總有一天會達到：「當下講完有少少淆，但呢個係我理想，大家有呢個目標、態度，我知道總有一日得。」

Ian則完全沒有想過會得男歌手銅獎：「真係一片空白，受寵若驚同埋諗都冇諗過，冇準備過要講咩。真心好開心，多謝扶持過MIRROR嘅所有人，同埋一直支持我哋嘅Fans。因為冇你哋，唔會有我哋，亦多謝今日在座嘅歌手前輩，用力推動香港樂壇。」

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