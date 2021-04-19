開心大綜藝│盧宛茵出山惡搞衛蘭　吳若希加把嘴恥笑肥過電單車

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-19 17:00

TVB綜藝節目《開心大綜藝》昨晚（18日）為了對撼ViuTV的首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》而不惜臨時延長兩個小時，更派出多位元老藝人繼續玩扮嘢環節，例如C君扮方東昇、江美儀扮莫文蔚、林盛斌扮郭富城等等。就連現年已經68歲的盧宛茵都要出山扮埋一份，扮的對象是比她年輕29年、近年經常被指似樣的衛蘭（Janice）。

《開心大綜藝》派出多位元老藝人繼續玩扮嘢環節。（《開心大綜藝》影片截圖）

主持吳若希用「勁過部電單車」來介紹以下嘉賓「米蘭」，而麥美恩更補刀直指她「勁過炮彈」，接着盧宛茵以一頭黑色長髮和一身深色西裝現身，與衛蘭平時的打扮非常相似。盧宛茵更以「米蘭」身份落力對嘴演唱衛蘭的經典歌曲《大哥》，之後更以唔鹹唔淡的廣東話對答：「Well，我作曲，But唔識填詞，Yeah搵人填詞！」

盧宛茵都要出山扮埋一份。（《開心大綜藝》影片截圖）

盧宛茵以「米蘭」身份落力對嘴演唱衛蘭的經典歌曲《大哥》。（《開心大綜藝》影片截圖）

衛蘭平時很喜歡穿西裝。（Instagram：@janice_vidal）

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事實上，衛蘭當年因為被前老闆黎明狠批身材走樣而稱她「肥過部電單車」，甚至因此而被網民笑指「與盧宛茵撞樣」。雖然是擁有天籟之聲的女歌手，但衛蘭多年來的體重變化卻一直成為外界的焦點，不過她已努力進行地獄式減肥和有運動習慣，近年她的身形亦已瘦削不少，早已不是當年的「肥過部電單車」。衛蘭近年曾多次尷尬表示不希望在再被提起身形像電單車，亦自覺不像盧宛茵，但如今卻不但被盧宛茵本人惡搞，甚至遭受主持以嬉笑態度來形容「勁過部電單車」和「勁過炮彈」。

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