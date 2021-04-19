采子前老闆再踢爆「出軌真相」　揭她與男友邱鋒澤已拍拖一年半　

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-19 15:31

台灣「原音兄弟」旗下女星采子（謝采紋），日前因被爆介入好友荳荳（何紫妍）和男友何孟遠之間的戀情做第三者而引起一連串風波，形象大受打擊之時退出節目《全明星運動會》兼道歉。然而事件仍未告一段落，今日（19日）采子繼續被傳媒追擊，原來她早已與男星邱鋒澤拍拖一年半的時間，卻與何孟遠齊齊雙雙出軌，引起大眾嘩然。

今次的主角是荳荳（圖左）以及采子（圖中），兩人均是《娛百》中「凹嗚狼人殺」的常駐玩家。（IG@hoelaine1116）

何孟遠與采子因為《全明星運動會》而混熟，事件曝光之後，二人照常為節目錄製，而製作單位也表示二人的心情受到影響。（IG圖片）

采子被爆出醜聞之後，已即時被經理人公司「原音兄弟」發聲明指未有第一時間向公司講出所有事實而終止合約，「原音兄弟」的老闆張暐弘於今日（19日）深夜發文揭露采子與邱鋒澤的地下情，並表示很不甘心邱鋒澤的真心對待卻換來背叛：「我也不想再多說，但要怎麼看得下去一個一個謊言為了隱瞞事實，看着你們在一起一年半，總聽着女生說不想公開戀情，鋒澤這樣真心對待，發生事情後看鋒澤對這件事有多難過，還講得出這些謊話。」

采子（中）2019年被張暐弘（右）發掘，還和邱鋒澤（左）合唱單曲《回頭看看我》。（Instagram：@qiufengze）

他亦同時上載一張采子從後攬着邱鋒澤的親密合照，可惜最後卻背叛男友戀上好友荳荳的男友何孟遠，令邱鋒澤為此難過到飲醉酒：「對不起在你醉倒的時候忍不住發出這篇文，我真的看不下去了。」

「原音兄弟」的老闆張暐弘發文揭露采子與邱鋒澤的地下情。（Instagram：@hoongsound）

采子上星期被爆搭上閨密荳荳的男友何孟遠，荳荳更在社交網站發文怒斥采子做第三者，采子一開始潛水、派媽媽出面、說謊否認，事後才拍片向荳荳、粉絲、公司致歉兼承認自己跟何孟遠有曖昧、像情侶一樣的行為，被外界狠批滿口謊言。現時采子的事業已經全面停擺，不但被經理人公司提前解約、退出節目、甚至連手上唯一的代言亦失去。

采子因為「狼人殺」而人氣急升。（IG@magic_in_me0727）

而「被劈腿」的邱鋒澤表透過經紀人表示：「謝謝大家關心，目前我還可以，每天行程很多，還是需要打起精神工作。」他坦承昨晚確實喝多了，「暐弘陪著我，事情發生以來他也承受了很多壓力，我不會怪他。一早陸續收到大家的關心，謝謝你們，我想這件事就到這邊就好，接下來許多工作仍如期進行，希望能夠做出更多好作品給大家。」

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