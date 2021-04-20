書畫裡的中國｜佘詩曼原來滿腹墨水有內涵　一眼破解名畫千古謎團

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-04-20 21:30

佘詩曼近年在內地拍劇掘金，最為人熟悉的內地劇有《延禧攻略》、《燕雲台》，雖然只是女二，但演技精湛出色，比起女主角更加搶鏡，但說到內地真人騷，阿佘卻鍾情於慢綜藝節目，去年錄製《看我的生活》，今年則有文化藝術節目《書畫裡的中國》，而首集介紹的唐代名畫《虢國夫人遊春圖》，內藏了一個千古謎題，但阿佘一眼已看出端倪，證明她不止有樣有演技，仲好有內涵。

佘詩曼主持《書畫裡的中國》，首集介紹唐代《虢國夫人遊春圖》。（影片截圖）

佘詩曼的新綜藝節目《書畫裡的中國》，拍檔有《鐵齒銅牙紀曉嵐》飾演和珅的王剛，節目顧名思義是介紹中國書畫裡的有趣故事，阿佘拍過不少古裝劇，演技出色已經無容置疑，但原來她肚內也有墨水，屬於甚有內涵的藝人。節目首集講到唐代《虢國夫人遊春圖》，原作是唐朝畫家張萱的作品，畫中相傳有楊貴妃的三姊虢國夫人，但從未指出哪一位才是本尊，而阿佘一眼已看出端倪，畫中人雖然衣著有男有女，但其實全是女子，皆因當時有一種「三白法」的畫法，畫中的人物額頭、鼻樑和下巴點上白色，就代表是女性妝容，圖中有4匹馬掛上紅纓，這是貴族的裝式，而為首哪匹馬的馬鬃分為「三花」，是宮廷御用坐騎的標記，所以推斷帶頭的人就是虢國夫人，阿佘能夠輕易解開畫中之謎，確是一位內外兼備的女星。

佘詩曼指出哪一位是虢國夫人。（影片截圖）